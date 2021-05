Se state cercando una smart band low cost, dovete proprio dare un'occhiata a quella presentata da Xiaomi diverso tempo fa. Stiamo parlando della Mi band 4C, un'iterazione leggermente differente rispetto al quarto modello ma che viene proposta con un design differente e con un pannello flat rettangolare. Oggi, grazie alla promo del giorno, costa solo 17€. Praticamente è un regalo e siamo sicuri che molti di voi saranno tentati dall'acquistarla.

Xiaomi Mi Band 4C è il wearable che aspettavate

In primis, segnaliamo la possibilità di acquistarla in quattro colorazioni. O meglio: la cassa rimane nera, costruita in policarbonato solido al tatto ma che non fa male al polso. Al contrario, i cinturini in silicone sono proposti in verde, blu, nero e arancione. Non stringono e permettono di avere una stabilità ineccepibile.

La Mi Band 4C riesce a monitorare senza problemi tutte le attività: dal conteggio dei passi alla misurazione della distanza del percorso compiuto con una passeggiata e/o una corsa. Non manca il supporto alle modalità sportive (5) all'aperto: esercizio fisico, corsa, ciclismo, tapis roulant e camminata veloce.

Uno dei punti di forza di questo prodotto risiede nell'autonomia: grazie alla batteria da 130 mAh, potrete usufruire di un'autonomia record. Il tempo di ricarica poi, è di due ore grazie alla porta USB integrata nella scocca.

Dulcis in fundo, troviamo la resistenza all'acqua e alle immersioni fino a 50 metri e il monitoraggio della frequenza cardiaca H24, 7 giorni su 7 con avvisi e notifiche in caso di irregolarità. Presente anche l'avviso di sedentarietà e il controllo delle fasi del sonno. Per meno di 20€, difficile acquistare qualcosa di meglio.

