Voglia di cinema? Per 5 giorni tutti i film costeranno soltanto 3,50€

Dopo il successo estivo, dal domenica 15 a giovedì 19 settembre tornano nei cinema di tutta Italia i film al prezzo speciale di soli 3,50 euro. La promozione si chiama “Cinema in festa” ed è promossa dal Ministero della Cultura in collaborazione con David di Donatello – Accademia del Cinema Italiano.

Quali film puoi guardare a 3,50 euro

L’iniziativa è stata lanciata nel 2022 e proseguirà fino al 2026. Ma come funziona? Per i cinque giorni da domenica 15 a giovedì 19 settembre, nei cinema aderenti, sarà possibile assistere a una selezione di film pagando il biglietto soltanto 3,50 euro.

Il palinsesto non delude: tra i film in promozione troviamo Cattivissimo Me 4, Alien: Romulus, Borderlands, Deadpool & Wolverine, Beetlejuice Beetlejuice, Twisters e La vita accanto – tanto per citarne alcuni. Titoli, dunque, anche di recentissimo lancio come Beetlejuice Beetlejuice e Deadpool & Wolverine.

Come anticipato, non tutti i cinema aderiscono alla promozione, ma una la maggior parte sì: l’elenco completo è disponibile sul sito web ufficiale dell’iniziativa, raggiungibile tramite questo link.

Il progetto, dal 2022 ad oggi, ha portato nelle sale di tutta Italia oltre 4,5 milioni di spettatori. Anche quest’anno l’attesa è alta: l’appuntamento, quindi, è dal 15 al 19 settembre con tantissimi film in palinsesto a soli 3,50 euro.