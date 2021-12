Vodafone Unlimited: Fibra a 24,90€ SOLO ONLINE!

L’offerta più adatta per avere una connessione stabile e veloce è sicuramente la Vodafone Unlimited disponibile SOLO ONLINE a meno di 25 euro ogni mese, invece di 29 euro al mese.

Questa promozione attivabile solo tramite il sito web dell’operatore rosso non prevede alcun vincolo contrattuale. Dunque, Vodafone concede al cliente di provare la sua tariffa in Fibra e di disdire senza costi per qualsiasi motivo. In caso di recesso o passaggio ad altro gestore è necessario solamente restituire il Modem in comodato d’uso gratuito entro 30 giorni.

Vodafone Unlimited SOLO ONLINE: i dettagli

L’offerta è senza dubbio una delle più trasparenti ed interessanti attivabili attualmente per alcuni giorni.

Unlimited di Vodafone prevede internet illimitato disponibile a seconda della copertura in tecnologia ADSL, FTTC o FTTH fino a 2,5 Gigabit al secondo in download e 200 Mbps in upload, chiamate illimitate gratuite verso qualsiasi numero fisso e mobile nazionale e Modem Vodafone Wi-Fi 6 Station con software Wi-Fi Optimizer. Il tutto a soli 24,90 euro mensili, anziché 29,90 euro.

Il Wi-Fi Optimizer permette di ottimizzare al meglio la connessione domestica a 360°. Tale feature migliora nel tempo la connessione per tutti i dispositivi collegati al Modem e ne garantisce la loro stabilità. Inoltre, eroga per tutti i device connessi la migliore esperienza di connessione a seconda dell’utilizzo.

Questa funzione, inclusa in tutte le tecnologie, è sicuramente una delle migliori per chi utilizza internet per giocare, vedere film ed eventi sportivi in streaming oppure per chi deve studiare o anche lavorare a distanza.

Inoltre, il Modem con Wi-Fi 6 è disponibile solo in FTTH. Per verificare la copertura presente in zona è possibile collegarsi al seguente sito ed inserire il proprio indirizzo.

L’offerta è scontata ed attivabile SOLO ONLINE a 24,90 euro al mese con le chiamate illimitate incluse GRATIS. Vodafone Unlimited è disponibile fino al 26 Dicembre 2021 senza costi di attivazione né vincoli contrattuali.