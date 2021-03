Vodafone ha deciso di aumentare i giorni disponibili per le offerte Vodafone TV fino al 18 Aprile 2021, a meno che non subentrino nuove modifiche. Le promozioni in particolare permettono di avere gratuitamente 6 mesi di NOW Cinema e 12 mesi di Amazon Prime.

Vodafone TV: ecco le nuove promo

L’operatore rosso, infatti, dispone di una piattaforma di streaming, denominata Vodafone Tv, per coloro che hanno nella loro abitazione la rete fissa. Inoltre è necessario che, oltre alla TV tradizionale, questi clienti possano accedere ai contenuti on-demand e di Internet TV.

Queste offerte sono disponibili per tutti coloro che sono già o vogliono diventare clienti di rete fissa con Vodafone. Questa è viene venduta in tecnologia FWA, FTTC e ADSL fino a 8 Mbps.

L’operatore rosso presenta sul mercato tre pacchetti Vodafone TV: ovvero Intrattenimento, Vodafone TV Sport Plus, infine Sport Plus e Intrattenimento.

Selezionando e attivando uno dei pacchetti sopracitati i clienti avranno a disposizione 6 mesi gratuiti di NOW Cinema e 12 mesi di Amazon Prime.

Una volta scaduto il tempo a disposizione relativo a NOW Cinema il costo da sostenere mensilmente sarà pari a 9,99 euro ogni mese a meno che non venga disattivata 1 giorno prima del termine dell’ultimo periodo.

Per quanto concerne Amazon Prime, invece, al termine dell’anno disponibile gratuitamente, il costo ammonterà a 3,99 euro al mese e il rinnovo sarà visibile sulla fattura.

