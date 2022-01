Vodafone Special per MVNO con 70GB a 7,99€

Vodafone offre ad alcuni clienti MVNO che intendono cambiare operatore un'offerta esclusiva. Stiamo parlando della tanto vociferata Special Giga attivabile ONLINE a meno di 8 euro mensili.

Vodafone Special per MVNO: i dettagli

La tariffa in questione prevede ben 70 Giga di traffico dati in 4.5G sulla Giga Network del carrier ex Omnitel, minuti senza limiti e verso tutti i numeri nazionali sia mobili che fissi e 1000 SMS verso qualsiasi gestore. Il tutto per soli 7,99 euro ogni mese con addebito ricorrente grazie al servizio Smart Pay.

Questa promozione è valida solo richiedendo la portabilità da Iliad, Coop Voce, Tiscali, 1Mobile, Fastweb, British Telecom, Poste Mobile, BT Italia, Daily Telecom, Digi Mobile, ERG Mobile, OPTIMA, Rabona Mobile e Welcome. L'offerta, dunque, non può essere richiesta per chi necessita di un nuovo numero.

Costi ed altro

La Special Giga offre anche diversi opzioni aggiuntive come l'assistenza disponibile 24 ore su 24 con il robot ToBi, sulla My Vodafone App e nell'Area Fai da te. In alternativa, è possibile chattare con un consulente esperto e venire richiamati poco dopo per qualsiasi necessità.

Nel canone mensile che viene addebitato su un metodo di pagamento automatico con il servizio Smart Pay troviamo anche il Chiamami & Recall, la navigazione in hotspot gratuita ed il piano tariffario Vodafone 25 New che include l'opzione Smart Passport+. Questo interessante addon offre fino a 60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno nei Paesi extra UE e in USA. L'addebito di questa tariffa extra viene fatto solo in caso di utilizzo e prevede una spesa che va dai 3 ai 6 euro al giorno. Inoltre, è inclusa gratuitamente la possibilità di navigare in hotspot oltre alla verifica del credito residuo tramite 414.

Per attivare la promo è necessario fare CLICK QUI e selezionare l'operatore di provenienza. L'adesione all'offerta per MVNO prevede un contributo iniziale di soli 0,01 centesimi di euro. Mentre, la spedizione è completamente gratuita in tutta Italia.