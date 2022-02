Vodafone Special 50: nuova versione da 5€ al mese

Special 50 Digital Edition BTL è la nuovissima promo attivabile solo in alcuni Vodafone Store aderenti dedicata a chi porta il proprio numero e proviene da specifici operatori MVNO.

Vodafone Special 50 Digital Edition BTL: i dettagli

Questa particolare tariffa prevede 50 Giga in versione ricaricabile oppure 100 Giga in versione Smart Pay, minuti senza limiti verso tutti i carrier nazionali sia mobili che fissi per tutti i nuovi clienti e SMS illimitati e sempre verso tutti gli operatori. Tutto questo a soli 5 euro per il primo mese. A partire dal secondo, il prezzo ammonterà a 7,99 euro mensili.

Il meccanismo Smart Pay, disponibile con quest'offerta, permette il rinnovo automatico del canone tramite conto corrente o carta di credito.

La promozione, attualmente disponibile solo nei negozi, è attivabile in MNP solo provenendo da Iliad, Fastweb ed operatori virtuali del calibro di Lyca Mobile, Digi Mobil, 1Mobile, Optima Mobile, Daily Telecom e Poste Mobile.

L'operatore rosso ci tiene a comunicare inoltre che non è possibile portare il proprio numero se si proviene da TIM, Kena Mobile, WINDTRE, Very Mobile, dal proprio virtuale ho.mobile, oltre che da BT Etnia Mobile e Bladna Mobile.

Costi ed altro

Il costo di attivazione iniziale ammonta a 3 euro. Inoltre, è possibile richiedere in fase di passaggio a Vodafone la scheda in formato eSIM oppure quella standard allo stesso costo.