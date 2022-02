Vodafone Special 50 Edition: grande ritorno a 7 euro al mese

Vodafone Special 50 Edition è una super offerta winback con la quale l'operatore anglosassone sta cercando di ingolosire i clienti che l'avevano abbandonato per un altro provider. Questa incredibile promozione è tornata con prezzi e scadenze personalizzate. Un'occasione imperdibile per gli ex clienti che, a partire da soli 7 euro al mese, potranno godere di un ricco contenuto a un prezzo davvero insuperabile e con tutta la qualità Vodafone.

Torna in Vodafone con la Special 50 Edition

Se già ti sei pentito di aver lasciato Vodafone, il miglior operatore telefonico in Italia secondo i dati di CheBanda Altroconsumo, questa è la tua occasione. Peccato però che non tutti possono attivare l'incredibile promozione winback Special 50 Edition. Infatti, solo un numero di clienti selezionati dall'operatore e che hanno ricevuto un SMS speciale potranno avvantaggiarsene.

Nel messaggio di testo inviato da Vodafone è contenuto un link che permette all'utente destinatario di raggiungere una pagina appositamente dedicata all'attivazione di questa offerta. Lì, chi desidera tornare all'operatore dovrà inserire il proprio numero di cellulare. Altrimenti, chi non è particolarmente avvezzo alle procedure online, potrà recarsi presso un negozio che ha aderito all'iniziativa winback.

Il costo dell'offerta e la relativa data di scadenza, entro la quale è possibile attivare la promozione, cambia a seconda del cliente che riceve l'SMS. Tutti, comunque, potranno tornare a Vodafone senza costi aggiuntivi oltre a quello del piano tariffario, perché attivazione e costo della SIM sono completamente gratuiti. Ecco cosa contiene questo ricco bundle proposto a partire da soli 7 euro al mese:

minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale; SMS illimitati verso tutti i numeri di rete nazionale;

verso tutti i numeri di rete nazionale; 50 Giga di traffico dati sotto copertura 4G di Vodafone.

Ecco un SMS tipo che è stato inviato proprio da Vodafone contente la promozione Special 50 Edition. In questo caso viene proposta a 7 euro al mese con scadenza il 14 febbraio 2022:

Torna in Vodafone! Solo per te 50 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti a 7 euro al mese. Costo SIM e attivazione GRATIS! Dettagli su ulteriori costi in caso di utilizzo all’800034663 o su voda.it/web2. Per attivare vai nei nostri negozi o online su voda.it/web2 entro il 14/02.

Infine, occorre precisare che tale offerta potrebbe essere soggetta a modifiche unilaterali in futuro. Quindi, potrebbe subire delle rimodulazioni. Ovviamente, Vodafone avviserà almeno un mese prima i clienti oggetto di questi possibili aumenti così che possano recedere al contratto senza penali.

Comunque, se non siete tra i fortunati destinatari del tanto sperato SMS potete dare un'occhiata alle tante offerte molto interessanti di Vodafone come la promo di San Valentino.