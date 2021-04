Con le promozioni generazionali di Vodafone, Shake it easy e Shake it fun, a partire da oggi sono inclusi ben 6 mesi di Amazon Prime.

Shake it easy e fun con una sorpresa: i dettagli

Le due tariffe per i minori di 25 anni e 30 anni offrono con l’attivazione in negozio un semestre gratuito di Amazon Prime. Nello specifico, le due promo offrono le seguenti peculiarità:

Vodafone Shake it easy : quest’offerta dedicata agli Under 30 gode di 60 Giga di internet fino alla velocità del 5G , minuti illimitati verso fissi e mobili italiani e SMS sempre senza limiti a 14,99 euro ogni mese .

: quest’offerta dedicata agli gode di di internet fino alla velocità del , minuti illimitati verso fissi e mobili italiani e SMS sempre senza limiti a . Vodafone Shake it fun: la seconda tariffa dispone di 40 Giga di traffico internet in 4G con minuti e SMS illimitati verso tutti a soli 11,99 euro mensili. A differenza della prima, la Shake it fun è attivabile solo dagli Under 25.

Ciò che accomuna le due promozioni è la possibilità di navigare senza limiti sulle principali app più utilizzate. Tra le più apprezzate troviamo sicuramente WhatsApp, Snapchat, Telegram, Facebook Messenger, Instagram, Spotify, Google Meet, Microsoft Teams ed altre.

Costi ed altro

Le offerte Shake it easy e Shake it fun di Vodafone non prevedono alcun costo di attivazione e sono attivabili sia in portabilità che richiedendo un nuovo numero.

