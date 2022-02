Vodafone sta regalando una SIM con minuti, SMS e 50 Giga gratis

Vodafone, probabilmente per evitare un esodo di massa alla nuova tariffa Iliad per la Fibra Ottica, ha deciso di tirar fuori le unghie. Infatti, proprio in questi giorni, l'operatore anglosassone sta regalando una SIM completa di minuti ed SMS illimitati e 50 Giga di traffico dati gratis ad alcuni clienti di rete fissa. Ad altri invece viene proposta la convergenza all'offerta Family+ che con 9,99 euro al mese nel piano mobile oltre a minuti e SMS offre anche i Giga illimitati.

Vodafone sorprende i suoi clienti con una mail

L'operatore rosso ha quindi deciso di scendere sul campo di battaglia inaugurato da Iliad con una strategia molto interessante. Scegliendo in modo certosino i suoi clienti ha iniziato a lanciare le sue proposte promozionali davvero interessanti. Da una parte si tratta di un vero e proprio regalo, una SIM a zero euro. Dall'altra invece la convergenza all'offerta Vodafone Family+. Scopriamo tutti i dettagli.

Innanzitutto, Vodafone ha deciso di sorprendere alcuni suoi clienti con una mail. Diversi utenti selezionati, sono stati infatti i beneficiari della nuova proposta di fidelizzazione firmata dall'operatore telefonico. Ecco il testo del messaggio che diversi hanno ricevuto in questi giorni:

Per te che sei un cliente di rete fissa le sorprese non finiscono mai. Ricevi direttamente a casa tua una SIM mobile con 50 GB, chiamate ed SMS illimitati.

Quindi, da quanto si evince dal testo, alcuni clienti che hanno attiva un'offerta di rete fissa Vodafone, potranno ricevere e attivare una SIM completamente gratis e a canone zero. Il ricco bundle include:

minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

SMS illimitati verso tutti i numeri di rete nazionale;

50 Giga di traffico dati.

Convergenza con Family+

Altri clienti, invece, nell'email inviata da Vodafone sono stati invitati a sottoscrivere l'offerta in convergenza Vodafone Family+ che, a soli 9,99 euro al mese, offre un bundle incredibilmente senza limiti: