Vodafone Family+: TUTTO ILLIMITATO a 9,99€

Family+ è una tariffa disponibile solo in convergenza con l'offerta Fibra Vodafone che offre un bundle voce e dati illimitato con un canone mensile di soli 9,99 euro. Tale promo è disponibile ONLINE sia per nuove numerazioni che per passaggi da altri gestori.

Family+: i dettagli della PROMO Vodafone

La promozione mette a disposizione Giga Illimitati in 5G sulla su rete Vodafone fino a 2 Gigabit al secondo in download e 200 Mbps in upload, minuti illimitati di chiamate nazionali verso qualsiasi gestore sia mobile che fisso e SMS verso tutti e sempre senza limiti. Il tutto a soli 9,99 euro ogni mese con addebito del canone su un metodo di pagamento automatico.

Nel costo mensile troviamo anche ben 5,5 Giga da utilizzare in roaming su tutto il suolo europeo. Per quanto concerne, invece, il bundle voce è disponibile in tutta Europa senza limitazioni.

L'offerta in caso di recesso della linea fissa o cambio gestore prevede un bundle di soli 10 Giga. Il traffico dati illimitato è incluso grazie alla componente fissa attiva.

Il piano telefonico preattivato Vodafone 25 New include il barring sui servizi a contenuo, il Chiamami e Recall, la Segreteria Telefonica e le chiamate senza costi al 414 per verificare il credito residuo sulla SIM. Con questa promo è inoltre possibile navigare in modalità hotspot in maniera del tutto gratuita.

Sempre incluso nel canone mensile dei 9,99 euro troviamo l'opzione per chi viaggia spesso all'Estero denominata Smart Passport+. Quest'addon dispone di 60 minuti, 60 SMS e 500 MB di internet al giorno nei Extra UE e in USA. Tale servizio prevede una spesa giornaliera di 3 o 6 euro solo in caso di utilizzo.

Costi ed altro

La tariffa che abbiamo visto oggi ha un contributo iniziale di 6,99 euro una tantum ed è disponibile solo per chi possiede la Fibra di Vodafone o decide di attivare internet a casa con l'operatore rosso.