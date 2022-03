Vodafone ti regala un buono Amazon da 100 euro: come ottenerlo

Vodafone ha dato il via a un'interessante iniziativa che regala un buono Amazon dal valore di 100 euro. Una promozione davvero incredibile destinata a tutti gli utenti e non ai soli clienti dell'operatore telefonico.

Per diverse settimane questa opportunità sarà attiva a tutti e permetterà quindi di ottenere 100 euro da spendere direttamente sulla più importante piattaforma di shopping online. Durante il mese di febbraio 2022, Vodafone aveva avviato una promo molto simile nella quale il buono sconto era però di 50 euro. Questo mese, l'operatore anglosassone, ha deciso di raddoppiare la posta in gioco.

Scopriamo quindi come è possibile ottenere un buono Amazon dal valore di 100 euro in omaggio. Vediamo tutti i dettagli e le istruzioni utili a ricevere questo speciale regalo messo a disposizione da Vodafone, il migliore operatore in Italia, secondo i dati di nPerf.

Ecco le due offerte Vodafone che ti regalano un buono Amazon da 100 euro

Ricevere un buono Amazon dal valore di 100 euro è molto facile. Basta attivare due offerte Vodafone che fanno parte dell'alternativa alle soluzioni tradizionali, come ADSL e Fibra, messa a disposizione dall'operatore laddove non si è raggiunti dalla rete fissa. Stiamo parlando di:

Vodafone Casa Wireless che, a soli 24,90 euro al mese, offre 200 Giga di traffico dati con velocità fino 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload, terminati la velocità scenderà a 3 Mbps, chiamate a consumo, modem FWA incluso e un buono Amazon dal valore di 100 euro;

che, a soli 24,90 euro al mese, offre di traffico dati con velocità fino 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload, terminati la velocità scenderà a 3 Mbps, chiamate a consumo, modem FWA incluso e un dal valore di 100 euro; Vodafone Casa Wireless+ che, a soli 27,90 euro al mese, offre Giga illimitati di traffico dati con velocità fino a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload, senza alcun limite, chiamate illimitate verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale, modem FWA incluso e un buono Amazon dal valore di 100 euro.

Puoi attivare una delle due offerte a questo link diretto online sul sito ufficiale di Vodafone. La spedizione è gratuita e l'operatore offre 1 mese di prova senza vincoli. Inoltre, con queste due offerte non hai comunque vincoli di permanenza. Potrai disdire quando vuoi, l'unica cosa che dovrai fare sarà quella di restituire la Vodafone Station entro 30 giorni dalla disattivazione della linea.

Vodafone Casa Wireless e Casa Wireless+ sono le due soluzioni con internet FWA per raggiungere le zone che non sono coperte dalla Fibra Ottica e ADSL. La connessione avviene senza bisogno di cavi, tutto in modalità wireless. Non perdere altro tempo, attiva una di queste due offerte e ricevi anche tu un buono Amazon dal valore di 100 euro.