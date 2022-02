Vodafone è ancora il miglior operatore mobile in Italia

Sono da poco stati pubblicati i risultati del “Barometro delle connessioni mobili Internet in Italia” di nPerf. Si tratta di una ricerca dati relativa al 2021 i cui risultati arrivano sommando i test di delle performance degli operatori mobili effettuati dagli utenti tramite l'app e il sito della nota società. Vincitrice indiscusso per il quarto anno consecutivo è Vodafone.

I suoi risultati l'hanno visto sul podio al primo posto in tutte le prove tranne che per la latenza, secondo, ma di poco, solo a TIM. Ad aver registrato i miglioramenti maggiori sulle performance rispetto all'anno precedente sono stati Vodafone e WindTre che hanno rispettivamente guadagnato 10.000 e 8.000 punti nPerf.

I dati sono la risultante di 580.614 test nPerf distribuiti su tre prove: velocità (260.022), navigazione (117.576) e streaming (90.541). Vediamo insieme la classifica dei quattro operatori italiani che anche nel 2021 hanno corso per il primato come miglior operatore mobile in Italia.

Vodafone vince indiscusso come miglior operatore mobile

Il rapporto di nPerf per l'anno 2021 ha evidenziato come ancora una volta Vodafone si è dimostrato il miglior operatore mobile in Italia. Una differenza sostanziale, visti i suoi 77.052 punti che gli hanno assicurato il primo posto. Quasi 10.000 punti di distacco dal secondo classificato che è WindTre. Ecco la classifica ufficiale:

Vodafone con 77.052 nPoints; WindTre con 68.412 nPoints; TIM con 65.996 nPoints; Iliad con 58.929 nPoints.

Ultimo posto dunque per Iliad che non riesce a risalire la china. Una fatica forse dovuta anche alla sua giovane età, visto che in quanto a prezzi con la sua iliadbox, l'offerta per la Fibra Ottica, sta spopolando. Comunque ora stiamo parlando di prestazioni in merito alla rete mobile offerte da questi quattro operatori.

La media della velocità in download e upload ha visto un notevole miglioramento da parte di tutti gli operatori mobili italiani. Si parla di un aumento pari al 45% di circa 15 Mb/s. Ecco i risultati dei quattro provider:

Vodafone: 63 Mb/s in download e 13 Mb/s in upload; WindTre: 48 Mb/s in download e 11 Mb/s in upload; Iliad: 45 Mb/s in download e 8 Mb/s in upload; TIM: 36 Mb/s in download e 11 Mb/s in upload.

In merito, invece alle performance risultate dal test di streaming, il primo posto è sempre di Vodafone, ma tutti gli altri operatori sono molto vicini ai suoi risultati:

Vodafone con 75.81%; WindTre con 74.75%; Iliad con 72.87%; TIM con 71.56%.

Per quanto riguarda il Barometro nPfer 2021 per la rete fissa, in testa troviamo Fastweb e WindTre.