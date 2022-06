Vodafone regala 150 Giga al mese di traffico dati

Vodafone in questi giorni ha sganciato una bomba potente contro tutti i suoi concorrenti che sta facendo davvero rumore. Infatti, l’operatore anglosassone ha deciso di regalare ben 150 Giga al mese, per 3 mesi, di traffico dati alla massima velocità.

Un’iniziativa davvero niente male per i già clienti fortunati che Vodafone ha deciso di deliziare con questa mega promo fantastica. Dall’attivazione di questo regalo e per 3 mesi l’utente avrà a disposizione 150 Giga aggiuntivi ogni mese.

Terminata la promozione, tutto si disattiverà in automatico e nessun costo aggiuntivo verrà addebitato. Inoltre, sarà fornito un contatore di consumo dedicato proprio a questi 150 Giga regalati, in modo che l’utente abbia sotto controllo quanti Giga mancano prima che inizino a essere consumati quelli della sua tariffa.

Nel caso un cliente dovesse terminare sia i Giga regalati che quelli del suo bundle, potrà continuare a navigare secondo la tariffa sottoscritta. Quindi costi e consumi variano da offerta a offerta. Inoltre, potrebbe anche essere possibile navigare sotto qualsiasi rete disponibile.

Vodafone regala 150 Giga al mese per 3 mesi

Ricapitolando, Vodafone sta abilitando ad alcuni già clienti con SIM solo dati 150 Giga aggiuntivi al mese, per 3 mesi, completamente in regalo. Un’iniziativa che sta facendo girare la testa a chi ha ricevuto comunicazione in merito.

Tra l’altro, anche questi Giga in omaggio possono essere utilizzati in HotSpot collegando un qualsiasi altro dispositivo tramite WiFi. Questa informazione è importante perché molti usano una SIM solo dati inserita nell’alloggio dual SIM del proprio smartphone.

In questo modo possono sfruttare al meglio la tecnologia 5G senza dover acquistare modem specifici che costano ancora parecchi soldi. Un’idea interessante per chi desidera avere tanti Giga per navigare in portabilità ovunque si trovi.

Una buona notizia rispetto a quelle di possibili aumenti a cui i clienti Vodafone si stavano tristemente abituando. Nondimeno, l’operatore rosso offre davvero tantissime offerte interessanti e una rete di alta qualità per navigare veloci come il vento.

