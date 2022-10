La PROMO Vodafone Red Max è attualmente disponibile ONLINE per tutti i clienti Under 25 con 100 Giga in 5G e a scelta un premio tra 3 Mesi di NOW Entertainment oppure 20€ da utilizzare sul PlayStation Store.

Vodafone Red Max: ecco la PROMO Under 25 che ti dà di più

La promozione generazionale offre ben 110 Giga di traffico internet anche in 5G con Priority Access, minuti illimitati di chiamate verso tutti gli operatori mobili e fissi, SMS senza limiti e verso qualsiasi ed anche minuti illimitati verso numeri dell’Unione Europea. Il tutto a soli 9,99 euro ogni mese.

Questa promozione prevede l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito grazie al servizio Smart Pay. Inoltre, è incluso anche il Vodafone Club, un programma fedeltà con molti premi a disposizione dei clienti,

L’addebito automatico prevede anche il 5G Priority Access, una sorta di accesso prioritario alla rete Vodafone anche quando il network è congestionato che permette quindi di navigare alla massima velocità disponibile senza interruzioni.

Inoltre, nel canone mensile sono inclusi alcuni addon gratuiti come il Chiamami e Recall, la Segreteria Telefonica ed il 414 che serve per conoscere il proprio credito residuo della SIM. Sempre gratuitamente è prevista la navigazione in modalità hotspot.

Oltre a tutto questo è compreso nel prezzo anche il servizio Smart Passport+, un’opzione che permette di avere traffico voce e dati nei Paesi extra UE e in USA e si attiva solo in caso di utilizzo.

Costi ed altro

Questa tariffa è disponibile ONLINE per tutti i nuovi clienti dell’operatore rosso che portano il loro numero oppure per coloro i quali intendono attivare una nuova numerazione. L’attivazione iniziale è pari a 6,99 euro una tantum.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.