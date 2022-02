Vodafone proroga la possibilità di attivare Netflix gratis

Vodafone ha deciso di prorogare il termine ultimo per poter attivare 3 mesi gratis Netflix, il servizio di streaming on demand. Il colosso statunitense propone un ricco catalogo di film e serie TV davvero avvincenti. La promozione è riservata solamente ai clienti che hanno attiva un'offerta dell'operatore rosso che fa parte della famiglia Infinito. Questi bundle offrono tutto illimitato, dai minuti, passando agli SMS e finendo con i Giga per navigare in internet.

Vodafone: fino a quando si possono attivare i 3 mesi gratis di Netflix

Dal 16 febbraio scorso e fino al prossimo 24 febbraio 2022, Vodafone dà la possibilità di attivare 3 mesi completamente gratis di Netflix. La promozione è rivolta a tutti i clienti che hanno sottoscritto una delle offerte della famiglia Infinito entro il 7 febbraio 2022. La scadenza per utilizzare il credito Netflix è stata spostata al 22 marzo 2022.

L'altra novità introdotta da Vodafone è che potranno accedere a questo fantastico omaggio anche tutti i nuovi clienti che sottoscrivono un'offerta della famiglia Infinito entro il 24 febbraio 2022. Un'occasione davvero imperdibile.

Infatti, Vodafone ha deciso di prorogare uno dei due regali che aveva realizzato per San Valentino. Attivare i 3 mesi di Netflix in omaggio è molto semplice. Basta aprire l'app My Vodafone e seguire tutte le istruzioni dedicate proprio all'attivazione di questa promozione fantastica.

Tutti i clienti compatibili con questo regale troveranno nella pagina iniziale un banner dedicato alla promozione con Netflix gratis per 3 mesi. Una volta selezionato, si aprirà la classica immagine con il sorriso da disegnare scorrendo le dita sullo schermo. A questo punto sarà necessario aprire la pagina web della promo e inserire il PIN temporaneo. Così si aprirà la piattaforma Vodafone Entertainment, dove sarà possibile associare questo regalo al proprio account Netflix, se già ne avete uno, o registrarne uno nuovo.

Nel caso abbiate già attivo un abbonamento piano Standard di Netflix vi verrà scontato l'importo mensile per 3 mesi. Diversamente, se avete un altro piano di abbonamento la durata della promo varierà in proporzione al costo mensile del tuo piano.