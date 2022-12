Vodafone: PROMO per avere la PS5, ecco come

L’anno sta finendo ma per chiudere in bellezza il 2022 puoi accaparrarti l’introvabile e richiestissima PS5 grazie alla PROMO rateale di Vodafone.

Vodafone: tutti i dettagli della PROMO per avere la PS5

Per ottenere la Play Station 5 con Vodafone è davvero un gioco da ragazzi! Infatti, basterà sottoscrivere il piano Family Plan a 34,90 euro mensili che prevede internet illimitato a casa in FTTH, SIM con Giga, minuti e SMS illimitati oltre alle chiamate senza limiti e senza scatto alla risposta dal fisso. La rata della console va sommata al costo mensile del piano che abbiamo appena descritto. Il canone della PS5 è pari a 24,99€ al mese per 24 mesi.

Dunque, il costo mensile per acquistare a rate la vostra console con l’operatore rosso al netto del piano tariffario è di 59,89 euro mensili per due anni

La PS5 con Vodafone include anche il gioco digitale God of War Ragnarok e ben 70 euro di credito da spendere nel PS Store.

Oltre alla console di casa Sony, l’operatore rosso dispone anche di altri device che si possono acquistare a rate se proprio non si è amanti della PS5. A catalogo è disponibile anche il Nintendo Switch a 10,99 euro per 24 mesi, l’Xbox Series X con una rata di 21,99 euro al mese per due anni, oppure, la Xbox Series S a 13,99€ al mese per 24 mensilità.

Costi ed altro

Per acquistare a rate la vostra console preferita non è necessario corrispondere alcunché. Il contributo iniziale richiesto è infatti pari a 0 euro. Per il piano Family Plan, invece, ci sono 5€ di attivazione che però sono già compresi per 24 mesi nel piano mensile.

