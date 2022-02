Vodafone a San Valentino raddoppia i Giga per un anno

Vodafone ha deciso di anticipare San Valentino regalando tantissimi Giga a tutti gli utenti che attiveranno una delle promozioni più amate dell'operatore anglosassone. Stiamo parlando della Vodafone Red Pro 5G che da oggi raddoppia i Giga a un prezzo davvero basso. Infatti, attivando questa offerta entro il 20 febbraio, per un anno saranno disponibili nel già ricco bundle ben 100 Giga, invece di 50 Giga, con minuti ed SMS illimitati. Tutto questo con il 5G incluso a soli 14,99 euro al mese. Scopriamo i dettagli di questa incredibile promozione.

Vodafone Red Pro 5G a San Valentino raddoppia i Giga

Doppi Giga per un anno in 5G grazie alla promozione di San Valentino Vodafone Red Pro 5G. Un'occasione unica dedicata sia alle nuove numerazioni che in portabilità da qualsiasi operatore telefonico. Vediamo ora cosa include il contenuto di questo fantastico bundle a soli 14,99 euro, davvero ricco ed economico:

minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile dei Paesi dell'Unione Europea;

SMS illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

100 Giga di traffico dati in 5G per un anno dalla data di attivazione, poi 50 Giga al mese;

costo di attivazione una tantum pari a 6,99 euro.

Insomma, Vodafone si è proprio superata regalando il doppio dei Giga ogni mese per un anno. Una vera e propria promozione di San Valentino che farà felici numerosi clienti da tempo desiderosi di trovare l'occasione giusta per tornare all'operatore.

Accedere a questa promozione è facile, basta raggiungere il sito ufficiale al link diretto e così attivare il doppio dei Giga per il traffico dati. È necessario sottoscrivere l'offerta con Smart Pay. In sostanza, dovrà essere attivato il pagamento con accredito diretto su conto corrente, carta di debito, carta prepagata o carta di credito. La promozione si attiverà in automatico ogni mese e l'utente non dovrà ogni volta ricordarsi di effettuare la ricarica con il rischio di non avere credito sufficiente per il rinnovo.