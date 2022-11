Vodafone Internet Unlimited: FIBRA da 22,90€ al mese

Vodafone Internet Unlimited è l’esclusiva PROMO in FIBRA attivabile sia dai già clienti che dai nuovi. Il prezzo richiesto per avere internet di casa con l’operatore rosso parte da 22,90 euro mensili. Vediamo dunque cosa comprende quest’offerta e come attivarla ONLINE.

Vodafone Internet Unlimited: ecco i dettagli della FIBRA a meno di 23€ al mese

La promozione a meno di 23 euro al mese è disponibile solo per chi ha già o richiede l’attivazione di una SIM mobile con Vodafone. In questa offerta troviamo internet flat 24 ore su 24 fino a 2,5 Gigabit al secondo in download e 200 Mbps in upload, Modem incluso con tecnologia Wi-Fi 6 e Wi-Fi Optimizer. Il prezzo è appunto di soli 22,90 euro ogni mese. Per chi invece non è cliente dell’operatore rosso con la linea mobile, l’abbonamento ha un costo mensile di 27,90 euro con anche le chiamate illimitate dal fisso verso qualsiasi numero mobile o fisso.

Per chi invece necessita di avere anche una copertura su più piani è possibile richiedere l’attivazione della PROMO Internet Unlimited V-MAX a 32,90€ al mese. A differenza della tariffa normale prevede la spedizione gratuita a casa del Super Wi-Fi 6 Extender.

Oltre al repeater, è incluso nel canone mensile anche il servizio Rete Sicura Family che è in grado di proteggere i propri dispositivi da virus e siti dannosi. Inoltre c’è anche un Parental Control per permettere ai propri figli di navigare in completa sicurezza

Costi ed altro

Da qualche settimana è previsto un contributo di attivazione pari a 5 euro per 24 mesi. Questo importo è già compreso nel canone mensile dell’offerta scelta. Per chi sceglie la V-MAX è necessario corrispondere un corrispettivo pari a 9,99€ una tantum.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.