Vodafone: Internet SENZA VINCOLI a 24,90€

Oggi vediamo un'interessante proposta che arriva da Vodafone per chi necessita di attivare internet a casa senza vincoli e ad un prezzo inferiore ai 25 euro mensili. Il tutto senza rinunciare alla qualità della rete dell'operatore rosso.

Dunque, la soluzione che vi proponiamo oggi è davvero molto interessante sia per quanto riguarda il prezzo sia per la sua mancanza di alcun tipo di legame contrattuale.

L'offerta che vedremo nel dettaglio tra un attimo, è attivabile ONLINE fino al 13 Febbraio 2022 con attivazione GRATUITA.

Vodafone SENZA VINCOLI: i dettagli della PROMO Vodafone

La promozione di partenza denominata Internet Unlimited offre internet senza limiti 24 ore su 24 a casa nella massima velocità disponibile in zona a seconda della tecnologia. L'offerta è attivabile in ADSL, Fibra Misto Rame o FTTH a seconda della copertura. Nel contributo mensile troviamo il Modem con le chiamate senza limiti verso tutti sia fissi che mobili dal fisso telefono fisso di casa. Tutto questo ad un prezzo promozionale di soli 24,90 euro mensili, invece di 29,90€. In FTTH la velocità massima stimata può arrivare anche a picchi di 2,5 Gigabit al secondo in download e 200 Mbps in upload grazie alla Giga Network Fibra di Vodafone.

L'opzione con le chiamate illimitate gratuite è un ESCLUSIVA online, dunque, non è possibile avere questo servizio gratuito richiedendo l'attivazione nei negozi Vodafone.

Il prezzo mensile è lo stesso per qualsiasi tecnologia disponibile. Mentre, per quanto riguarda l'apparato incluso in comodato d'uso varia solo in caso di FTTH. Per la Fiber To The Home è prevista la Station con Wi-Fi 6, molto più stabile e performante rispetto ad un qualsiasi Modem di vecchia generazione.

Costi ed altro

La promozione che abbiamo visto oggi è disponibile in esclusiva ONLINE con le chiamate illimitate a soli 24,90 euro mensili e SENZA VINCOLI.

Il costo di attivazione così come quello relativo alla spedizione della Station sono entrambi completamente GRATIS!