Vodafone Family Plan è la promozione tutto incluso dell'operatore rosso dedicata a chi necessita di attivare internet a casa ed una SIM a utilizzare in mobilità.

Vodafone Family Plan: i dettagli

La Family Plan di Vodafone è la stessa tariffa che abbiamo visto qualche giorno fa e nello specifico gode di un pacchetto davvero ricco ad un prezzo esclusivo. In questa promo troviamo internet illimitato fino a 2.5 Gigabit al secondo in FTTH di velocità con la Station Wi-Fi 6 e Wi-Fi Optimizer. L’apparato in questione è compreso nel prezzo in comodato d’uso gratuito. Oltre alla Fibra è inclusa una promo che permette di avere una SIM con minuti senza limiti verso tutti, SMS illimitati e verso tutti e Giga Illimitati in 5G, attivabile sia in portabilità che richiedendo una nuova numerazione. In pratica, l’unica differenza è che non è presente il pacchetto che include Netflix.

Tutto questo è attivabile a soli 37,90 euro mensili, anziché 39,90€.

Inoltre, sempre incluso nel canone mensile troviamo anche le chiamate senza limiti dal telefono fisso.

Costi ed altro

Il contributo di attivazione di questo pacchetto Full Optional è gratuito. Grazie all'iniziativa Vodafone Open è possibile provare il servizio e recedere senza costi. In questo caso è necessario però restituire la Vodafone Station entro 30 giorni.

