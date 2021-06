La Family Plan di Vodafone è la promozione per attivazione internet a casa con una SIM convergente in 5G ed una scheda dati con 150GB di internet.

Vodafone Family Plan: i dettagli

La nuova tariffa prevede la navigazione illimitata a casa fino a 2.5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in FTTH, il Modem con Wi-Fi 6, le chiamate senza limiti verso fissi e mobili in Italia, una SIM dati da utilizzare in mobilità con 150 Giga ed una promo in 5G con minuti, SMS e Giga Illimitati. Tutto questo a soli 39,90 euro ogni mese.

Grazie a questa promo è possibile scegliere tra Vodafone TV Sport Plus con NOW Sport, oppure, il pacchetto Intrattenimento. Il servizio extra selezionato è incluso per 12 mesi senza costi aggiuntivi per il cliente. Al termine del periodo promozionale c'è la possibilità di disattivare tale pacchetto. Inoltre, con Vodafone Open il tutto viene messo a disposizione senza vincoli. In caso di insoddisfazione, dunque, sarete liberi di disdire senza penali.

Costi ed altro

La promozione convergenze che abbiamo visto sinora ha un contributo iniziale pari a 26,98 euro una tantum. Nello specifico, la Fibra ha un costo di attivazione di 19,90 euro, mentre, la SIM in 5G con tutto illimitato prevede un entry fee di 6,99€.

