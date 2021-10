Vodafone Family Plan: Fibra e Mobile ora a 34,90€

Family Plan è la promo Fibra+Mobile dell'operatore ex Omnitel ora attivabile in super sconto a meno di 35 euro mensili.

Vodafone Family Plan: nuovo super prezzo

La promozione attivabile online offre internet senza limiti con velocità in FTTH fino a 2.5 Gbps in download e 500 Mbps in upload, Modem incluso con Wi-Fi 6, chiamate illimitate dal fisso verso fissi e mobili in Italia e una SIM mobile con Giga illimitati in 5G alla massima velocità, SMS e minuti senza limiti. Il tutto ad un prezzo mai visto, stiamo parlando di soli 34,90 euro ogni mese.

Inoltre, con soli 10 euro al mese in più, è possibile scegliere il pacchetto con Netflix incluso che offre la possibilità di vedere Serie TV e Film in HD su un massimo di 2 dispositivi. Entrambi i pacchetti godono del servizio extra Vodafone Open che permette di testare la promo scelta e di ricevere un rimborso in caso di disdetta.

Costi ed altro

La promozione a meno di 35 euro al mese non ha nessun costo di attivazione. Inoltre, tale tariffa non prevede vincoli contrattuali. In caso di recesso prima dei 2 anni, sarà necessario restituire il Modem entro 30 giorni senza dover pagare alcunché.

La spedizione del Modem Wi-Fi 6 è compresa nel prezzo e dunque non comporta alcun costo da sostenere.