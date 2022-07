Family Plan è la PROMO convergente di Vodafone che mette a disposizione la sua Fibra con una SIM in 5G, tutto questo in un unico prezzo mensile davvero molto interessante. In pratica, questa soluzione permette di avere internet illimitato a casa ed anche sul cellulare con il 5G incluso e quindi alla massima velocità disponibile.

Vodafone Family Plan: la PROMO tutto incluso

La tariffa disponibile ONLINE permette di navigare flat senza limiti in FTTC, ADSL o FTTH fino a 2.5 Gbps in download e 200 Mbps in upload ed offre il Modem incluso con Wi-Fi 6, le chiamate sempre senza limiti e senza scatto alla risposta dal fisso verso qualsiasi numerazione sia mobile che fissa in esclusiva ONLINE ed una SIM mobile con Giga illimitati in 5G alla massima velocità, SMS e minuti senza limiti e verso tutti i gestori. Tutto questo ad un prezzo onnicomprensivo di soli 34,90 euro mensili, anziché di 39,90 euro.

Il ModemWi-Fi 6 ha sempre un software integrato che permette di ottimizzare al meglio tutti i dispositivi connessi alla rete wireless. L’apparato, inoltre, è fornito da Vodafone in comodato d’uso gratuito.

Le chiamate da telefono fisso sono in promozione esclusiva ONLINE. Questo significa che se richiedete l’attivazione in negozio non sarà possibile aggiungere l’opzione per avere le chiamate illimitate GRATIS.

Costi ed altro

La tariffa convergente dedicata ai clienti che intendono avere in un’unica bolletta sia la Fibra che il loro cellulare non prevede alcun contributo di attivazione iniziale. La spedizione è gratuita sia della SIM che del Modem. Inoltre, puoi disdire quando vuoi. L’offerta di Vodafone, infatti, non possiede vincoli contrattuali. In caso di migrazione verso altro gestore o recesso sarà necessario restituire il Modem entro 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.