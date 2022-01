Vodafone Family+: Giga Illimitati in 5G a 9,99€

Family+ di Vodafone è la promozione esclusiva a meno di 10 euro al mese con traffico voce e internet illimitato in 5G alla massima velocità. Questa tariffa è attivabile solo da chi decide di attivare o ha già attiva la Fibra dell'operatore rosso.

Vodafone Family+: i dettagli della PROMO

L'offerta telefonica nello specifico offre Giga Illimitati in 5G sulla Giga Network di Vodafone fino a 2000 Mbps in download e 200 Mbps in upload, minuti senza limiti verso qualsiasi operatore sia di rete fissa che di rete mobile e SMS sempre senza limiti e verso tutti. Tutto questo per soli 9,99 euro mensili con addebito ricorrente sul metodo di pagamento prescelto in fase di attivazione dell'offerta Fibra.

Nel costo mensile, oltre al blocco dei servizi a contenuto, troviamo ben 5,5 Giga da utilizzare in tutti i Paesi dell'Unione Euorpea grazie agli accordi sul roaming. Inoltre, con il piano tariffario Vodafone 25 New preattivato sono inclusi i servizi Chiamami e Recall, la Segreteria Telefonica oltre alle chiamate gratuite al 414 per verificare il credito residuo. La promozione offre la possibilità di navigare in modalità hotspot senza costi aggiuntivi.

Un altro addon compreso nel prezzo mensile è la Smart Passport+, un'opzione che offre fino a 60 minuti, 60 SMS e 500 MB di internet al giorno nei Paesi fuori dall'Unione Europea e in USA. Tale offerta prevede un costo di 3€ o 6€ al giorno solo in caso di utilizzo.

In caso di disattivazione dell'offerta Fibra, i Giga disponibili ogni mese ammonteranno a 10 Giga sempre in 5G. Inoltre, l'offerta in questione non ha alcun vincolo di permanenza contrattuale.

Costi ed altro

Questa interessante tariffa disponibile solo in convergenza con la Fibra prevede un contributo di attivazione iniziale pari a 6,99 euro una tantum. Family+ è attivabile sia richiedendo un nuovo numero sia cambiando gestore. Infine, richiedendo l'attivazione della SIM ONLINE è prevista la spedizione completamente gratuita presso il vostro domicilio.