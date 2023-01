Vodafone: ecco come avere la PS5 a rate

Vodafone da qualche mese sta offrendo la possibilità ai suoi clienti di acquistare a rate la PS5, una delle console più richieste e desiderate degli ultimi mesi.

Vodafone: la PS5 a rate senza problemi!

La console di casa Sony viene proposta con la promozione Family Plan dell’operatore rosso che offre internet illimitato 24 ore su 24 a casa con una SIM Mobile con tutto illimitato a 34,90 euro al mese. La PS5 ha un costo mensile di 24,99 euro per 24 mesi.

In pratica, la console e il piano che abbiamo visto poco fa ha un costo totale pari a 59,89 euro al mese per 24 rate. Al termine dei due anni, e quindi una volta finita di pagare la Play Station, il prezzo sarà pari a 34,90 euro per il solo Family Plan.

La promozione a rate include oltre alla Play Station anche il gioco God of War Ragnarok e 70 euro in Gift Card utilizzabili sul PS Store.

Se però non siete amanti della Play, Vodafone offre anche la possibilità di acquistare l’Xbox Series S, Series X oppure la console Nintendo Switch. Il prezzo parte da 10,99 euro per la Nintendo Switch fino ad arrivare a 21,99 euro per 24 mesi per la Xbox Series X. In alternativa, l’operatore ha pensato anche ai clienti che non amano giocare ai videogames. Infatti, per questo target di clientela ci sono alcune Smart TV e molto altro.

Costi ed altro

Come abbiamo visto sinora, l’acquisto a rate della PS5 è davvero semplicissimo! Per il piano rateale non viene richiesto alcunché, mentre, per l’offerta Family Plan il contributo di attivazione di 5 euro è già incluso nel costo mensile per 24 mesi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.