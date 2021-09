Molti utenti da stamane stanno segnalando dei disservizi sulla rete Vodafone. Il down sarebbe stato segnalato sull'apposito sito Down Detector con numerose interazioni da parte dei clienti dell'operatore rosso.

Down Vodafone: facciamo chiarezza

Il down da qualche minuto sembrerebbe essere stato risolto stando alle ultime testimonianze raccolte da vari utenti che utilizzano una SIM Vodafone. Oltre al network Vodafone anche i clienti PosteMobile, Digi Mobil, ho.mobile ed altri virtuali che utilizzano la stessa rete hanno riscontrato il medesimo problema.

Il problema non sussisteva sia nell'effettuare chiamate che nel navigare. In pratica gli utenti impattati non potevano utilizzare lo smartphone e nella maggior parte dei casi veniva mostrato “nessun servizio”.

I principali disservizi si sono verificati a partire da stamattina fino alle 12 più o meno ad un numero molto elevato di clienti dislocati nel centro Italia. Ecco i commenti lasciati nel box del sito DownDetector:

Cosa dice l'operatore?

Vodafone ha fatto sapere attraverso alcuni commenti su Twitter di essere intervenuta tempestivamente per risolvere il problema. Possiamo quindi confermare che il problema è stato risolto. In caso contrario l'operatore consiglia di spegnere e riaccendere il proprio smartphone. Se anche senza questa procedura non avrete risolto sarà necessario parlare con il 190 oppure scrivere un commento sui canali social dell'operatore rosso.

Ciao Pier Luigi, ci dispiace per l'inconveniente tecnico. Siamo intervenuti tempestivamente per il ripristino delle normali funzionalità di rete, spegni e riaccendi il tuo smartphone, adesso vedrai che funziona. Grazie ^SB — Vodafone it (@VodafoneIT) September 2, 2021

