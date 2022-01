Vodafone DOWN: cosa sta succedendo alla rete?

Vodafone è down? Quest'oggi, 11 gennaio 2022, sembra che l'operatore mobile stia avendo gravi problemi di linea al momento in cui la news è stata pubblicata. Infatti, valutando le informazioni pubblicate in rete, sembra proprio che gli utenti muniti di una SIM Vodafone e ho. Mobile (second brand di Vodafone), stiano avendo seri problemi a utilizzare i servizi legati alla componente voce e al traffico dati.

Vodafone è down? Scopriamo cosa sta accadendo

Prendendo in considerazione i dati raccolti dal sito downdetector.it, inoltre, si moltiplicano le segnalazioni che sembrano adesso colpire un numero piuttosto considerevole di utenti. La mappa del nostro Paese mostra importanti disservizi in alcune delle più importanti città italiane, tra cui Milano, Bologna, Perugia, Roma e non solo.

Sebbene l'operatore non abbia ancora rilasciato informazioni ufficiali tramite gli account social, è facile presumere che sia già a conoscenza del problema e abbia già inviato il team di tecnici per risolvere al più presto il problema.

Si spera che il disservizio sia solo un intoppo passeggero e che possa essere risolto nel minor tempo possibile. Vi terremo informati non appena ci saranno novità in merito; nel mentre, se interessati dal problema, vi consigliamo di farlo presente al servizio clienti di Vodafone raggiungibile al numero gratuito 190 attivo tutti i giorni dalle ore 08:00 alle ore 22:00.