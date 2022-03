Riuscire a parlare con un operatore telefonico può diventare un'impresa titanica. La voce guida a volte ci dà troppe indicazioni e dimenticarle è un attimo. Oppure sbagliando tasto sei costretto a richiamare. Insomma, il più delle volte riuscire ad avere una consulenza tramite una persona in carne e ossa, dall'altra parte dello smartphone, è sempre più difficile. Ma da oggi, se sei un cliente Vodafone, tutto questo sarà un lontano ricordo.

Infatti, grazie alle nostre indicazioni potrai dire addio ai minuti interminabili di attesa. Potrai saltare i fastidiosi e pericolosi labirinti vocali che ti portano sempre al punto di partenza. Finalmente avrai modo di risolvere i tuoi problemi o di trovare risposta a qualsiasi tua richiesta. Di seguito trovi tutte le istruzioni per parlare con un operatore Vodafone. Non perdere altro tempo, ci vorranno solo pochi minuti di lettura per cambiare il tuo approccio con l'assistenza dell'operatore anglosassone.

Vodafone: come parlare con un operatore

Uno dei supporti più pratici e veloci per risolvere un problema o trovare la risposta a una domanda è contattare un operatore. A viva voce è sempre più facile spiegarsi e descrivere quali siano le richieste. Quindi, se sei un cliente Vodafone ti farà piacere sapere che ci sono alcune accortezze utili a non perdere troppo tempo e così parlare con un operatore del centro assistenza.

Per prima cosa devi comporre il numero dedicato. Dovrai chiamare il 190 dal tuo telefono. Il cui servizio è attivo tutti i giorni 24 ore su 24, ma devi sapere che l'assistenza tecnica è disponibile solo dalle 8 alle 22. Inoltre, puoi effettuare la chiamata sia da fisso che da mobile.

Dopo essere stato accolto da TOBi, l'assistente digitale di Vodafone, dovrai confermare con un “Sì” se vuoi ricevere assistenza al numero dal quale stai chiamando, altrimenti “No“, indicando poi il numero di telefono sul quale vuoi essere assistito.

TOBi ti chiederà perché hai chiamato e tu dovrai pronunciare il comando vocale “Parlare con un operatore“. A seconda della disponibilità, in un tempo ragionevole potrai parlare con un tecnico di Vodafone al quale esporre il tuo problema e risolverlo.