Vodafone Casa Wireless è la nuova promozione in FWA dell'operatore rosso disponibile da alcuni giorni a meno di 22 euro al mese.

Vodafone Casa: le novità

Le nuove promozioni di Vodafone in FWA partono da 21,90 euro al mese. Vediamole assieme:

Vodafone Casa Wireless : offre internet illimitato fino a 100 Megabit in download e 10 Mbps in upload , apparato Wi-Fi incluso e chiamate a consumo. Suddetta promo è attivabile online a 21,90 euro ogni mese , anziché 24,90€.

: offre internet illimitato fino a in e in , apparato Wi-Fi incluso e chiamate a consumo. Suddetta promo è attivabile online a , anziché 24,90€. Vodafone Casa Wireless +: è la seconda opzione ed offre oltre al modem e alla connessione illimitata anche le chiamate senza limiti verso fissi e mobili nazionali. Tutto questo a 26,90€ mensili, anziché 29,90€.

Inoltre, è previsto un corrispettivo iniziale per il Modem che varia a seconda della copertura. Nello specifico, per il Modem da Interno vengono richiesti 72 euro una tantum, mentre, per quello Outdoor, il costo è di 96 euro. Entrambi gli entry fee possono essere rateizzati in 24 mesi.

Costi ed altro

Grazie alla Vodafone Open è possibile provare per 3 mesi una delle due offerte che abbiamo visto poc'anzi. In pratica, il pagamento iniziale del Modem verrà richiesto solo a partire dal quarto mese, altrimenti basterà rispedire l'apparato in caso di disdetta.

L'offerta in FWA da 21,90 euro al mese è attivabile online fino al 29 Luglio 2021, salvo eventuali proroghe.

