Vodafone offre la possibilità di ricevere un BUONO Amazon da 100 euro semplicemente attivando una delle sue offerte per avere internet a casa. Scopriamo come funziona il meccanismo.

Vodafone BUONO Amazon da 100€: ecco come averlo

Grazie dunque all'operatore rosso è possibile riscattare un voucher del valore di 100 euro da spendere su Amazon. Quest'interessante iniziativa è valida scegliendo una di queste due promozioni:

Internet Unlimited + chiamate : la tariffa base offre internet illimitato fino a 2.5 Gigabit al secondo, chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali e modem incluso. Tutto questo a soli 25,90 euro ogni mese .

: la tariffa base offre fino a al secondo, chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali e modem incluso. Tutto questo a soli . Family Plan: la seconda offerta comprende una SIM con Giga Illimitati in 5G, minuti senza limiti verso tutti e SMS sempre illimitati ed anche internet illimitato a casa con Modem Wi-Fi 6 e chiamate illimitate dal fisso. Questo pacchetto è disponibile a 39,90 euro mensili.

Una volta attivata una di queste offerte in FTTH, l'operatore ex Omnitel inoltrerà via mail il codice sconto del valore di 100€ da utilizzare su Amazon.

Costi ed altro

La Internet Unlimited + chiamate non ha alcun contributo iniziale da sostenere. Viceversa, la Family Plan prevede un costo iniziale pari a 6,99 euro una tantum. Inoltre, tale iniziativa è attivabile solo online fino al 18 Luglio 2021 e non prevede vincoli contrattuali.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

