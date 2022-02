Vodafone: aumenti da Marzo? Ecco come accorgersene

L'operatore Vodafone da qualche giorno sta inviando alcuni messaggi per informare i suoi clienti di alcuni aumenti che dovrebbero arrivare dal 16 Marzo 2022.

Vodafone: aumenti in arrivo a Marzo?

Questa modifica contrattuale va ad impattare i clienti dell'operatore rosso che hanno attivato da più di sei mesi la promo Infinito Gold Special Edition.

Tuttavia, è possibile che anche altre tariffe potrebbero essere rimodulate. Per verificare se riceverete o meno la rimodulazione basterà controllare gli SMS ricevuti.

Ecco un esempio di messaggio mandato da Vodafone ad alcuni clienti impattati:

Modifica contrattuale: per continuare a investire sulla rete e rispondere al meglio al crescente volume di traffico dati, dal primo rinnovo successivo al 16/03 la tua offerta costerà 2,99 euro in più al mese. Puoi passare ad altro operatore o recedere dai servizi Vodafone senza penali fino al 17/04 su voda.it/disdettalineamobile, con raccomandata A/R, PEC, contattando il servizio clienti o nei nei negozi Vodafone, con causale “modifica condizioni contrattuali”.

In pratica, l'offerta incrementerà di quasi 3 euro al mese in più. Vodafone, in questo caso, offre la possibilità di cambiare operatore senza costi oppure di recedere dal contratto senza alcuna penalità.

In questo caso, sarà necessario cliccare qui oppure in alternativa inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC. Inoltre, è possibile anche recarsi in negozio o chiamare il 190.