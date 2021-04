Vodafone in questo periodo sta offrendo ai suoi clienti alcuni addon di Giga aggiuntivi validi per 1 anno oppure per 1 mese. Vediamo nel dettaglio queste opzioni extra.

Vodafone: ecco gli addon gratis!

Le aggiunte di traffico internet al proprio piano tariffario sono ben tre e mettono a disposizione dell’utente 30GB o 50GB per 1 anno oppure Giga Illimitati per 1 mese. In alcuni casi, 30 Giga Free e 50 Giga Free vengono proposte solo per 6 mesi. Questo dipende dal tipo di offerta principale. Non tutti i clienti Vodafone però possono usufruire di queste opzioni gratuite le quali vengono proposte ad un target specifico di clientela. Per verificare se avete diritto o meno a ricevere uno di questi addon potete chiamare il Servizio Clienti 190.

Gli addon in questione non possono essere utilizzate fuori dall’Italia, questo perché non sono altro che delle opzioni gratuite e quindi non fanno cumulo con la spesa mensile.

Come tutte le opzioni aggiuntive, anche queste possono essere utilizzate solo in caso di credito residuo positivo. In caso di mancato rinnovo della promo di base, gli addon non potranno essere utilizzati. Inoltre, una volta terminati i Giga delle opzioni gratuite sarà possibile utilizzare il traffico dati della propria offerta mensile.

Al termine del periodo promozionale incluso le aggiunte Giga Illimitati Free, 50 Giga Free e 30 Giga Free verrano disattivate in automatico.

