Voce Wi-Fi TIM: il servizio gratuito per telefonare con il Wi-Fi

Con la linea Wi-Fi è possibile chattare con i propri amici tramite WhatsApp oppure effettuare videochiamate con Skype o Zoom.

A livello pratico però, finora esisteva il grosso limite costituito dall’impossibilità di effettuare vere e proprie chiamate telefoniche. Tutto ciò però, è destinato a cambiare grazie a un nuovo servizio gratuito in fase di lancio proposto da TIM.

Stiamo parlando di Voce Wi-fi, una soluzione che promette di portare una piccola rivoluzione per quanto concerne le chiamate telefoniche.

Si tratta di un sistema che non necessità di attivazioni e di costi aggiuntivi: un vantaggio non da poco visto che la linea Wi-Fi domestica è ormai una realtà consolidata nelle case degli italiani.

Con Voce Wi-Fi TIM fai chiamate telefoniche usando la tua linea Wi-Fi domestica

Le tariffe proposte poi, sono le stesse applicate nel contesto delle comuni chiamate relative all’offerta attiva per l’utente in quel momento. Nel momento della chiamata dunque, la qualità della stessa sarà identica rispetto a prima.

Un vantaggio non da poco, soprattutto per chi ha problemi di copertura e vuole sfruttare appieno tutte le potenzialità della rete Internet.

Sfruttare le potenzialità di questo nuovo servizio non è complicato, visto che basta avere accesso a una linea Internet disponibile, ADSL o fibra, abbinata a un abbonamento mobile TIM.

Sotto il punto di vista del funzionamento, il tutto si basa su un sistema VoIP, che sfrutta una tecnologia nota come Voice Over Wi-Fi (noto anche come voWiFi).

Anche se al momento sono disponibili solo alcuni brand e modelli di smartphone, come i più recenti dispositivi di Samsung e Xiaomi, a breve TIM amplierà questa funzione per una copertura pressoché totale dei telefoni in commercio.

Voce Wi-Fi di TIM apre scenari interessanti, per un futuro in cui probabilmente linea mobile e Wi-Fi saranno accorpati per un unico servizio globale.

