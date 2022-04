Vivo Y55 5G: parola d'ordine mega batteria e profilo sottile

Vivo svela il nuovo smartphone di fascia economica Vivo Y55 5G, un device dal design piacevole e dalle caratteristiche pensate per attirare l’attenzione dei giovani senza però rinunciare alle performance.

Uno tra gli aspetti più peculiari del device è la presenza di una fotocamera principale da 50 MP con tecnologia Eye Autofocus: si tratta di una speciale feature che permette di mantenere sempre a fuoco gli occhi dei soggetti inquadrati anche se si muovono. Ad essa di affianca un sensore da 2 MP per gli scatti sfocati e un altro sensore da 2 MP impiegato invece per gli scatti macro; frontalmente è presente un sensore da 8 MP.

Vivo Y55 5G: caratteristiche e prezzo

Con uno spessore di appena 8.25 mm e un peso pari a 188 grammi, il nuovo device del colosso cinese si presenta come uno tra i più sottili nella fascia di prezzo di riferimento: è possibile utilizzarlo anche con una sola mano e, grazie al sensore di sblocco laterale, permette di accedere rapidamente al telefono anche se impugnato con una sola mano.

Frontalmente è presente un display da 6.58 pollici a risoluzione Full HD+ con tecnologia In-Cell per una saturazione dei colori sempre perfetta e calibrata, processore MediaTek Dimensity 700 e Android 12 con la personalizzazione Funtouch OS 12 che assicura un mondo di feature interessanti tra cui: Extended RAM 2.0 che permette di incrementare di 1 GB la RAM a disposizione, il nuovo assistente iManager per tenere il device sempre in buone condizioni, la modalità Multi-Turbo 5.0 per spingere le prestazioni al massimo durante il gaming e una nuova serie di widget completamente rinnovati.

Infine, la batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 18W garantisce lunghe ore di utilizzo senza temere di restare senza autonomia: la compagnia assicura fino a 20 ore di binge-watching online e fino a 18 ore di navigazione su Instagram (o 10 ore di gaming).

Prezzo e disponibilità

Il nuovo smartphone di fascia economica di Vivo è disponibile in promozione nella colorazione Starlight Black fino al prossimo 8 maggio presso i WINDTRE Store a 12,99 euro al mese con l’offerta DI PIU’ LITE che prevede minuti illimitati, 200 SMS e 50 GB di traffico dati in 5G. In alternativa, è possibile acquistarlo in un’unica soluzione al prezzo di 279,90 euro.