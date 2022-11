Vivo Y35 ed Y22s UFFICIALI: smartphone già disponibili in Italia

Vivo espande la serie Y con gli smartphone Y35 ed Y22s, che si caratterizzano per l’ottimo rapporto qualità-prezzo e per funzionalità all’avanguardia tenendo in considerazione la fascia di mercato d’appartenenza.

Prima di scoprire informazioni più dettagliate circa la commercializzazione dei due dispositivi, soffermiamoci sulle specifiche tecniche di ognuno di essi e su quelli che sono i principali punti di forza.

Vivo Y35: fotocamera da 50MP ed Extended RAM 3.0

Dotato di un’eccellente capacità di archiviazione e memoria, una batteria potente con capacità di ricarica rapida ed un sistema di fotocamere avanzato, Vivo Y35 è stato progettato per soddisfare le necessità quotidiane degli utenti.

Oltre al design compatto e resistente, salta subito all’occhio il display da 6,5 pollici con risoluzione di 2408×1080 pixel e frequenza d’aggiornamento pari a 90 Hz. Il nuovo smartphone della serie Y è provvisto di uno spazio di archiviazione da 256GB ed integra uno slot per schede di memoria esterne fino ad 1TB. Pieno supporto per l’innovativa funzione Extended RAM 3.0, che consente di potenziare la RAM presente da 8GB con ulteriori 8GB virtuali.

Il comparto fotografico di Vivo Y35 è costituito da una tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP, una lente macro da 2 MP ed una fotocamera bokeh da 2 MP: ottimi scatti anche in condizioni di scarsa luminosità, grazie al Super Night Mode. Frontalmente abbiamo invece una fotocamera da 16 MP con Selfie Spotlight Band, un flash dedicato che abbellisce l’immagine con una luce di riempimento. La batteria da 5000 mAh di Vivo Y35, grazie al caricatore Fast Charge da 18W, si carica dall’1% al 70% in 70 minuti e garantisce 14,3 ore di streaming video HD o due giorni interi dello smartphone in standby. Notevoli performance grazie al processore Qualcomm Snapdragon 680. Vivo Y35 è già disponibile in Italia nelle colorazioni Dawn Gold e Starlight Blue ad un prezzo consigliato di 349 euro (su Amazon lo trovi a 279 euro).

Vivo Y22s: tripla fotocamera e RAM da 6GB

Passando ora allo smartphone Vivo Y22s, frontalmente trova spazio un display HD+ da 6,5 pollici ed in grado di raggiungere i 530 nit di luminosità di picco.

Il design è sottile e raffinato grazie alla superficie AG che garantisce resistenza a graffi ed impronte. Chip Qualcomm Snapdragon 680, al cui supporto agiscono 6 GB di RAM, con funzione Extended RAM 2.0 che aggiunge ulteriori 2 GB di memoria virtuale, e 128 GB di ROM, espandibili tramite microSD fino ad 1TB (qualora ti servisse, l’ottima microSD SanDisk Ultra da 1TB è disponibile su Amazon al prezzo di soli 128,99 euro grazie ad uno sconto clamoroso del 49% al Black Friday).

Anche su Vivo Y22s troviamo un sistema a tripla fotocamera sul retro che combina una fotocamera principale da 50 MP con modalità Super Night, una fotocamera macro da 2 MP ed un sensore bokeh da 2 MP. La fotocamera selfie è da 8 MP e comprende la modalità Ritratto Multi-Style. Non cambia neppure la capacità della batteria, pari a 5000 mAh con possibilità di ricarica rapida a 18 W. La funzione di ricarica inversa consente di ricaricare anche un altro dispositivo. Vivo Y22s è acquistabile in colorazione Starlit Blue e Summer Cyan al prezzo consigliato di 269 euro.

