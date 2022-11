Vivo Y33s: lo smartphone da 128GB e fotocamera da 50MP a 196€

Vuoi acquistare uno smartphone che abbia delle ottime prestazioni senza spendere un occhio della testa? Allora non farti scappare questa offerta di Amazon. Metti subito nel tuo carrello Vivo Y33s da 128GB a soli 196 euro, invece che 269 euro.

Siamo di fronte ha un ottimo dispositivo, molto performante, con diverse soluzioni per l’utente a un prezzo veramente irripetibile. In questa versione che mi sono sentito di segnalarti avrai una memoria da 128GB e una RAM da 8GB. Schermo da 6,58 pollici, tripla fotocamera, Dual SIM e mega batteria che ti accompagnerà per tutto il giorno. Inoltre se preferisci potrai anche pagare a rate a tasso zero con Cofidis al check-out.

Vivo Y33s: ottimo smartphone a un prezzo bassissimo

È difficile trovare in circolazione uno smartphone così performante a un prezzo del genere. Infatti è dotato di un processore Octa-Core Helio G80 che ti permetterà tranquillamente di giocare anche ai titoli più recenti in modo fluido. I suoi 128GB di memoria ti faranno stare sereno, non dovrai cancellare app, immagini o foto. Archivia tutto senza problemi.

È dotato di una fotocamera principale da 50MP con cui potrai immortalare facilmente i tuoi momenti migliori per renderli indimenticabili. Potrai anche scattare selfie in HD con la fotocamera frontale da 16MP. Essendo dotato di due slot per schede SIM ti garantirà un’ampia versatilità. Infine, parlando di autonomia, monta una batteria da 5000mAh in grado di accompagnarti per tutto il giorno senza problemi e gode di una ricarica rapida da 18 W.

Questa è davvero un’offerta irripetibile, ma per avvalerti di questo sconto dovrai fare in fretta. Vai adesso su Amazon e acquista il tuo Vivo Y33s da 128GB a soli 196 euro, invece che 269 euro. Per i clienti Amazon Prime la consegna è gratuita e veloce in tutto il territorio nazionale.

