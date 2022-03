VIVO Y21s al minimo storico su eBay (159 euro) da BOMBA

Tutti noi oggigiorno siamo sempre più attenti al prezzo. Il risparmio è diventato una necessità, ma a volte e su certi articoli sembra essere un lusso, soprattutto quando dobbiamo acquistare uno smartphone. Tuttavia, se si parla di affari è sempre eBay a soddisfare le nostre esigenze. Infatti, se stai cercando un telefono economico nel prezzo, ma prestante e affidabile nel contenuto, non devi perderti questa occasione. Oggi acquisti VIVO Y21s al suo minimo storico su eBay! Mettilo subito nel carrello a soli 159,99 euro, invece di 229 euro.

Con questo smartphone risparmierai parecchi soldi, ma allo stesso tempo non dovrai rinunciare a qualità, velocità e potenza. Dotato di una fotocamera principale da 50MP ti regalerà scatti incredibilmente belli e realistici. Potrai così immortalare ogni momento per te importante. La batteria da 5000 mAh ti garantirà una durata per tutta la giornata e, grazie alla Ricarica Ultra Rapida da 18W, in pochi minuti la riporterai al 100%. Inoltre, il suo design sottile, solo 8 mm, e accattivante diventerà per te un vanto da mostrare a tutti. Infine, il cuore pulsante è il Chip Helio G80 octa-core che restituisce potenza, velocità e affidabilità ad ogni utilizzo.

VIVO Y21s è potenza e versatilità a soli 159 euro su eBay

Non ci sono dubbi che questa offerta eBay sia davvero pazzesca! Poter acquistare il fantastico VIVO Y21s 4G+128GB a soli 159,99 euro, invece di 229 euro è un'occasione davvero imperdibile. Sia che tu debba cambiare smartphone o che tu abbia bisogno di un muletto ausiliario, questo device è davvero eccezionale in ogni sua componente.

Il suo sistema operativo Funtouch 11.1 rende la tua esperienza utente davvero unica e inimitabile. Tutto è stato studiato nei minimi dettagli per migliorare la connessione dati, la velocità nei processi di sistema e le prestazioni in termini di risparmio energetico. Con VIVO Y21s avrai a disposizione tutto ciò di cui hai veramente bisogno, ma anche di più.

Dì addio al fastidioso surriscaldamento, questo smartphone Android ha uno speciale sistema raffreddante che lo mantiene fresco e performante anche durante le sessioni più estreme. Inoltre, grazie alla RAM estesa 2.0 potrai scoprire quanta fluidità ha da regalarti nel passaggio da un'app all'altra. Questo grazie ai suoi 4GB di RAM e al suo asso nella manica: fino a 1GB dello spazio ROM inattivo, utilizzabile come estensione della RAM.

Cosa aspetti? Scegli il meglio per te e approfitta di questo best buy offerto da eBay. Acquista VIVO Y21s a soli 159,99 euro, invece di 229 euro. Il tuo nuovo smartphone Android sta aspettando solo te!