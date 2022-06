vivo X80 Pro: Prime impressioni foto/video sul sofisticato sistema Zeiss

Nel corso della giornata di ieri, vivo ha annunciato l’arrivo sul mercato globale del nuovo X80 Pro. Lo smartphone è già tra le nostre mani e ci è bastato poco per capire le enormi potenzialità del sistema foto/video realizzato in collaborazione con Zeiss, marchio leader indiscusso del settore foto/video. È decisamente presto per tirare le somme sul nuovo flagship – la cui recensione arriverà nei prossimi giorni – ma il brand cinese e il colosso tedesco ci hanno illustrato in lungo e in largo le potenzialità fotografiche di X80 Pro, ponendoci nelle condizioni ideali per effettuare un primo importante test sul campo e darvi le nostre impressioni a caldo.

Il binomio vivo-Zeiss non è una novità, le aziende collaborano da diversi anni allo sviluppo di tecnologie fotografiche integrate nei top di gamma della serie X. Con il modello 2022, l’impronta di Zeiss diventa ancora più evidente sia dal punto di vista hardware – con ottiche di qualità eccellente – che riguardo funzioni ed integrazioni software.

4 ottiche, non manca nulla

Sono 4 le ottiche che compongono l’ampio modulo fotografico principale, che domina il retro di vivo X80 Pro e sul quale campeggia il riconoscibile logo Zeiss. Il sensore principale è un Samsung ISOCELL GNV da 50 MP, accompagnato dalla solita ultra-grandangolare Sony IMX598 da 48 MP con FOV di 114° e dal sensore di profondità da 12 MP, al servizio della modalità ritratto e del tanto amato bokeh naturale. In posizione dislocata troviamo la fotocamera periscopica con zoom ottico 5X, in grado di raggiungere un ingrandimento 60X grazie alla tecnologia Hyper-zoom.

Tutto questo hardware ha bisogno di un forte supporto software per garantire prestazioni di un certo livello, proprio per questo l’intervento di Zeiss risulta evidente ed ingombrande anche all’interno dell’app fotocamera. Il primo segnale del passaggio di Zeiss lo vediamo in alto, con la presenza di un tasto omonimo pensato per impostare un profilo colore naturale, tipico delle produzioni cinematografiche. Passando alla modalità ritratto, in basso a destra abbiamo una serie di opzioni, utili ad ottimizzare le immagini e i volti in base allo scenario da fotografare. Alcuni effetti sono firmati Zeiss e riguardano l’effetto bokeh, simulando la resa visiva delle ottiche professionali.

Dai nostri primi scatti con la fotocamera principale da 50 MP, è evidente che vivo X80 Pro meriti di essere considerato un vero camera-phone. La resa cromatica è ottimale e l’esposizione della scena risulta sempre adeguata rispetto alle condizioni di luce ambientale. Attivando la modalità ritratto, l’ottica apposita interviene in maniera magistrale, offrendo uno sfocato naturale degno di una mirrorless di ultima generazione. Scattare con questa ottica è davvero divertente e ci sembra piuttosto semplice – al netto di un buon occhio fotografico – riuscire a portare a casa scatti dal sentore professionale.

Lo zoom periscopico 5X potrebbe essere visto come un limite e porre X80 Pro in una posizione di svantaggio rispetto all’agguerrita concorrenza. Per certi versi è così. Sebbene la funzione Hyper-zoom riesca a metterci una toppa, un ingrandimento ottico 10X o 15X sarebbe stata la ciliegina sulla torta, una torta che per adesso ci sembra davvero ottima.

Video cinematografici tra effetti e funzioni

I filmati raggiungono la risoluzione 8K a 30 fps, mentre per i 60 fps è necessario “accontentarsi” del 4K. Lo zoom periscopico non può essere sfruttato oltre il FullHD 1080p, mentre la grandangolare non va oltre il 4K. L’intervento di Zeiss nel sistema fotografico di vivo X80 Pro si rende ancor più evidente in modalità video, attivando la funzione Film.

Questa modalità imposta la ripresa in formato 21:9, un look & feel tipico delle produzioni cinematografiche. Le riprese sono fantastiche, l’effetto cinema viene reso in modo davvero interessante, con “movimenti di macchina” estremamente fluidi grazie ad una stabilizzazione parecchio invadente. Quest’ultima forse è anche un po’ eccessiva, ma aspettiamo di approfondire con ulteriori test per dare un responso definitivo.

In modalità Film possiamo impostare la LUT più adeguata alla scena da riprendere, per conferire il giusto stile cromatico alle immagini, un’opzione molto divertente e versatile.

Aspettando la recensione completa

Come detto in apertura, con questo articolo non intendiamo tirare le somme sul nuovo top di gamma vivo X80 Pro, bensì dare le nostre prime impressioni – dopo 24 ore – sul sistema fotografico realizzato in collaborazione con Zeiss. In sede di recensione completa, andremo ad analizzare pregi e difetti dell’ultimo flagship del brand cinese, uno smartphone piuttosto ambizioso e con il quale vivo ha intenzione di imporsi sulla concorrenza in ambito foto/video.

Intanto ricordiamo che il nuovo vivo X80 Pro è già disponibile all’acquisto su Amazon a 1.299€, con spedizione a partire dal 28 giugno.

