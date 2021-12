Vivo X70 Pro+: come se la cava nei test di DxOMark?

Vivo x70 Pro+ viene testato da DxOMark: il risultato svela che il device offre un'esperienza di scatto niente male, ma non mancano zone d'ombra su cui l'azienda dovrebbe fare autocritica. Con un punteggio complessivo pari a 135, scopriamo che il dispositivo di Vivo si posiziona al settimo posto della classifica complessiva e al settimo posto in quella relativa ai dispositivi di fascia ultra-premium.

Come se la cava Vivo x70 Pro+ per DxOMark?

Non è affatto un posizionamento di poco conto, anzi, soprattutto per una compagnia che si ritrova a competere con giganti del calibro di Apple, Samsung, Huawei e Xiaomi. Detto questo, il team di DxOMark è rimasto più che soddisfatto della buona esposizione degli scatti e dell'ampia gamma dinamica relativa al sensore principale e ultra grandangolare. Bene la gestione del rumore digitale in condizioni di scarsa illuminazione, così come la presenza dello sfuocato e dell'effetto bokeh nelle foto ritratto. La stabilizzazione video consente di registrare filmati senza tremolii, mentre il bilanciamento del bianco e dell'esposizione garantiscono risultati più che soddisfacenti nei video in piena luce e al chiuso.

Dove Vivo x70 Pro+ potrebbe fare di più è nella gestione dell'esposizione, nella produzione di rumore digitale nei video girati in ambienti poco illuminati, nella modulazione della gestione del rumore negli scatti in sequenza, nell'autofocus in alcuni casi troppo lento e in altri piccoli difetti.

Quali alternative offre il mercato

Vivo X70 Pro+ è un device piuttosto completo e affidabile. Al momento il device non è disponibile sul mercato internazionale, ma non c'è da preoccuparsi: se siete alla ricerca di uno smartphone pensato per garantire scatti di qualità in ogni situazione, vi consigliamo di puntare su questa offerta Amazon per Samsung Galaxy S21.