Vivo è pronto per lanciare gli smartphone X70, X70 Pro e X70 Pro+ il 9 settembre in Cina e il 10 a livello globale. Prima dell'annuncio ufficiale, l'X70 Pro ha fatto visita alla piattaforma di certificazione TENAA rivelando al mondo tutti i suoi dettagli. Il device è emerso presso il sito di certificazione cinese con il numero di modello V2134A. Anche il modello standard e il Pro+ sono apparsi sul TENAA, ma le loro specifiche tecniche non sono ancora disponibili.

Specifiche Vivo X70 Pro (RUMOR)

Il Vivo X70 Pro ha un display AMOLED da 6,56 pollici che offre una risoluzione FHD+ di 1080 x 2376 pixel. Per sicurezza dei dati degli utenti, ha uno scanner di impronte digitali posto sotto allo schermo. Tuttavia, segnaliamo che le foto del dispositivo non sono ancora disponibili presso il portale cinese TENAA. Ad oggi, i rendering trapelati del dispositivo apparsi il mese scorso hanno rivelato che il telefono sfoggerà un display perforato con selfiecam allocata al centro del pannello.

Il flagship dovrebbe essere alimentato da un processore octa-core da 2,8 GHz. Gli elenchi di Geekbench e Google Play Console dello smartphone apparsi ad agosto hanno suggerito che sarà alimentato dal chipset Dimensity 1200 di MediaTek. Lo smartphone si avvierà con il sistema operativo Android 11 e con la skin Origin OS.

Il sistema fotografico del device dovrebbe essere così composto: main camera da 50 Mpx + 12 Mpx + 12 Mpx + tele da 8 Mega. Non di meno, l'X70 Pro supporterà la registrazione di video 8K. Sul dispositivo è presente una fotocamera frontale da 32 megapixel per selfie e videochiamate.

L'X70 Pro vanterà una batteria da 4.380 mAh (valore nominale). Potrebbe essere spedito con un caricabatterie rapido da 44 W. In Cina, Vivo potrebbe rilasciarlo con opzioni di RAM da 8 GB / 12 GB e opzioni di archiviazione da 128 GB / 256 GB / 512 GB. Per quanto riguarda il lancio internazionale della gamma X70, l'azienda terrà un lancio globale dedicato il 10 settembre.

