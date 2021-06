Vivo X60t Pro+ è appena stato lanciato sul mercato con un display a 120Hz, processore Qualcomm Snapdragon 888, quad camera con sensore principale da 50 Megapixel e molto altro ancora.

Specifiche e caratteristiche del Vivo X60t Pro+

Il telefono di punta Vivo X60t Pro+ è stato lanciato in Cina. È l'ultimo arrivato facente parte della famiglia X60, che include telefoni come l'X60, X60 Pro, X60 Pro+ X60t e X60 Curved Screen Version. Ecco tutte le informazioni su specifiche, caratteristiche e prezzi del nuovo dispositivo in questione.

Il device ha un display AMOLED da 6,56 pollici con bordi curvi. Offre un rapporto di aspetto 19,8:9, una risoluzione Full HD+ di 1080 x 2376 pixel, una densità di pixel di 398 PPI e una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz. Il display dello smartphone è integrato ad uno scanner di impronte digitali.

La piattaforma mobile Snapdragon 888 è presente sotto il cofano dell'X60t Pro+. Il SoC è accoppiato con un massimo di 12 GB di RAM LPDDR5 e fino a 256 GB di spazio di archiviazione UFS 3.1. Il dispositivo ospita una batteria da 4.200 mAh che supporta la ricarica rapida da 55 W.

Non di meno, il telefono ha una fotocamera frontale da 32 megapixel. La configurazione fotografica posteriore include un sensore principale Samsung GN1 da 50 megapixel con apertura f/1,57, un obiettivo ultrawide Sony IMX598 da 4 megapixel con OIS micro-gimbal, un teleobiettivo da 12 megapixel e un'ottica periscopica da 8 megapixel.

L'X60t Pro+ si avvia con Android 11 O e OriginOS UI 1.0. Offre altre funzionalità come la dual SIM mode, il 5G, il Wi-Fi 802.11ax, il Bluetooth 5.2, il GPS a doppia frequenza, l'NFC e l'USB-C. Quindi, cosa distingue l'X60t Pro+ dall'X60 Pro+ esistente? L'unica differenza evidente tra i due dispositivi è che l'X60 Pro+ è dotato di un teleobiettivo da 32 megapixel invece di uno da 12 MPX.

Prezzi e disponibilità

L'X60 Pro+ è arrivato in due opzioni in Cina come 8 GB di RAM + 128 GB di spazio di archiviazione e 12 GB di RAM + 256 GB di spazio di archiviazione. Hanno un prezzo di 4.999 Yuan (~ $ 773) e 5.999 Yuan (~ $ 928), rispettivamente. È disponibile nei colori Classic Orange e Dark Blue. Non sappiamo se arriverà mai anche da noi.

Vivo

Smartphone