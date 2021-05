Lo smartphone Vivo X60 Curved Screen edition è appena stato lanciato in Cina. Stiamo parlando di una nuova versione del flagship dell'OEM cinese per il mercato locale. Come suggerisce il nome, si tratta di una nuova variante dello smartphone Vivo X60 già esistente.

Vivo X60: cosa cambia con la nuova versione?

Il punto forte di Vivo X60 Curved Screen Edition è che è dotato di un display OLED da 6,56 pollici con bordi curvi. In confronto, l'X60 vanilla, che ha debuttato a dicembre dello scorso anno, è dotato di uno schermo AMOLED piatto da 6,56 pollici. Il resto delle specifiche tecniche del nuovo terminale appena svelato sono le medesime dell'originale X60.

Il display dell'edizione con schermo curvo Vivo X60 supporta una risoluzione FHD +, un formato 19,8: 9, HDR10 +, una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e uno scanner di impronte digitali sullo schermo. Il portatile misura 158,57 x 73,24 x 7,59 mm e pesa 176 grammi.

La configurazione della fotocamera posteriore ha una lente principale Sony IMX598 da 48 megapixel assistita da micro-gimbal con apertura f / 1.79, un obiettivo ultrawide da 13 megapixel con FOV di 120 gradi e un'ottica verticale da 13 megapixel. Per i selfie, è dotato di una fotocamera frontale da 32 megapixel. Il telefono funziona con il sistema operativo Android 11 basato su OriginOS 1.0.

L'edizione con schermo curvo Vivo X60 è alimentata dal chipset Exynos 1080. Viene fornito con un massimo di 12 GB di RAM LPDDR4x e fino a 256 GB di spazio di archiviazione UFS 3.1. Con la tecnologia memory fusion, Vivo offre 3 GB di RAM aggiuntiva sotto forma di memoria virtuale sul telefono X60 Curved Screen edition.

Il portatile ospita una batteria da 4.300 mAh, che supporta la ricarica rapida da 33 W. Le altre specifiche disponibili sul dispositivo includono doppia SIM con supporto 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS a doppia frequenza e USB Type-C.

Prezzi e disponibilità

I modelli con schermo curvo Vivo X60 da 8 GB di RAM + 128 GB, da 8 GB di RAM + 256 GB e da 12 GB di RAM + 256 GB hanno un prezzo di 3.299 Yuan (~ $ 513), 3.599 Yuan (~ $ 559) e 3.799 Yuan (~ $ 590), rispettivamente. Le prime vendite del telefono verranno effettuate il 1 giugno in Cina e il prodotto disponibile in tre colorazioni: Midnight Black, Shimmer Blue e Shimmer White.

