Vivo X200 Pro: pregi e difetti di uno dei migliori camera phone del 2025

Vivo X200 Pro è senza dubbio un serio contendente nel mercato degli smartphone di fascia alta, in particolare per gli appassionati di fotografia mobile. Questo dispositivo ha generato notevole interesse nelle scorse settimane in tutti i recensori che lo hanno provato, in particolare per delle capacità fotografiche che nulla hanno da invidiare rispetto a concorrenti blasonati come Samsung e iPhone. Ma andiamo ad analizzare nel dettaglio cosa, a nostro avviso, rende questo telefono un top camera phone e quali sono i suoi punti deboli.

Design e Ergonomia

Il design del Vivo X200 Pro è elegante e pulito, con un frame in metallo che offre una sensazione di solidità. La back cover in vetro, disponibile in diverse colorazioni, è piacevole al tatto. Tuttavia, il camera bump posteriore è decisamente ingombrante e sporgente, il che potrebbe non piacere a tutti. La scelta di posizionare il flash LED in un angolo anziché nel camera bump è discutibile e non contribuisce all’armonia estetica complessiva.

Nonostante la sua robustezza, il telefono risulta un po’ scivoloso a causa del vetro posteriore e del display curvo 2.5D. Il peso di 223 grammi non lo rende il più leggero sul mercato, e sebbene si tenga bene in mano, la tendenza a scivolare richiede l’uso di una cover. Lo scalino tra la back cover e il modulo fotografico è un punto debole, dato che si graffia facilmente a causa della mancanza di protezione. D’altra parte la sporgenza del blocco fotocamere può rivelarsi utile per sostenere il telefono, noi ad esempio ci siamo trovati spesso a posizionare l’indice al di sotto per sostenere stabilmente lo smartphone.

Display

Il display è uno dei punti di forza del Vivo X200 Pro. Si tratta di un pannello AMOLED da 6,78 pollici LTPO con refresh rate variabile da 0,1 a 120 Hz. Questa ampia gamma di frequenza di aggiornamento garantisce un’esperienza visiva fluida e un’ottimizzazione del consumo energetico. La luminosità di picco, che supera i 1800 nits nei test reali, assicura un’ottima visibilità anche sotto la luce diretta del sole. Le cornici sottili e simmetriche, con un rapporto schermo-corpo del 93%, danno la sensazione di utilizzare un pannello borderless.

Il display integra un sensore di impronte digitali ultrasonico che funziona in modo rapido e affidabile, anche con la pellicola protettiva preinstallata. Tuttavia, l’assenza di un trattamento antiriflesso, presente invece in alcuni concorrenti, potrebbe compromettere leggermente la visibilità in determinate condizioni di luce. Un punto a favore è il supporto al Dolby Vision in applicazioni di terze parti come Netflix e Disney Plus, cosa non comune in altri smartphone. Complessivamente abbiamo apprezzato molto la qualità dello schermo e la sua eccellente resa dei colori.

Performance e Hardware

Il Vivo X200 Pro monta un processore MediaTek Dimensity 9400, che si dimostra all’altezza delle aspettative nonostante le iniziali perplessità di alcuni utenti. Questo chipset garantisce prestazioni elevate in ogni situazione, dai giochi più complessi all’editing video in 4K, senza rallentamenti o surriscaldamenti eccessivi. La RAM da 16 GB LPDDR5X e la memoria interna UFS 4.0 contribuiscono alla fluidità e alla reattività del sistema.

Un aspetto fondamentale è la gestione delle temperature. Il processore MediaTek, grazie a un’ottimizzazione software, riesce a mantenere le temperature sotto controllo anche sotto stress, evitando il thermal throttling. Il telefono è certificato IP68 e IP69, il che lo rende resistente ad acqua e polvere, nonché a getti d’acqua ad alta pressione. Il comparto audio è buono, con un audio stereo fornito dalla capsula auricolare e dallo speaker inferiore, anche se quest’ultimo sembra leggermente più potente. Il sistema di vibrazione è preciso, ma non raggiunge i livelli di alcuni concorrenti.

Fotocamera

Il punto di forza del Vivo X200 Pro è senza dubbio il suo comparto fotografico. Nonostante la mancanza del sensore da un pollice presente nel modello precedente, il dispositivo offre tre fotocamere di alta qualità:

Una fotocamera principale da 50 megapixel con apertura f/1.6 e stabilizzazione ottica.

con apertura f/1.6 e stabilizzazione ottica. Un teleobiettivo periscopico da 200 megapixel con zoom ottico 3.7x.

con zoom ottico 3.7x. Un obiettivo ultrawide da 50 megapixel con apertura f/2.0.

Le lenti Zeiss, abbinate a un ISP (Image Signal Processor) proprietario a 6 nanometri, garantiscono scatti nitidi, dettagliati e con un’ottima gestione del Lens flare. Le foto in condizioni di buona luminosità sono eccellenti, con colori ben bilanciati e una gamma dinamica ampia. Anche i ritratti sono di alta qualità, grazie al lavoro svolto da Zeiss.

Le performance in notturna sono generalmente buone, anche se l’ultrawide può richiedere tempi di scatto leggermente più lunghi, specialmente in condizioni di scarsa illuminazione. Il teleobiettivo da 200 megapixel offre uno zoom incredibile, con dettagli eccezionali anche a distanze elevate, grazie all’interpolazione dell’intelligenza artificiale.

L’interfaccia della fotocamera è ben progettata, con la possibilità di cambiare la focale in millimetri, proprio come nelle fotocamere tradizionali. La possibilità di girare video in Dolby Vision 4K a 60 fps è un valore aggiunto, anche se le prestazioni video in generale non sono al livello delle foto.

La cosa che ci ha impressionato favorevolmente è la velocità di messa a fuoco e di scatto, tra i top di gamma che abbiamo provato recentemente possiamo dire che si tratta di uno dei più veloci in assoluto, forse il più veloce sul mercato. Senza dubbio è uno smartphone eccezionale per il punta e scatta.

Software

Il Vivo X200 Pro arriva con Android 15 personalizzato dalla Funtouch OS. Il sistema operativo è veloce e fluido, garantendo una buona esperienza utente. Vivo promette 4 anni di aggiornamenti di Android e 5 anni di patch di sicurezza, un buon risultato anche se non paragonabile ai 7 anni offerti da Samsung.

Nonostante la fluidità, la Funtouch OS sta diventando un po’ ripetitiva e priva di novità significative. Le funzioni di intelligenza artificiale, basate su Gemini, sono ben integrate ma non offrono nulla di particolarmente innovativo. La personalizzazione è buona nella modalità gioco, ma per il resto manca di originalità. Alcune funzionalità, come la trascrizione vocale, richiedono l’accesso all’account Vivo, che a sua volta chiede permessi potenzialmente invasivi, come l’accesso alla rubrica e alle telefonate.

Batteria

La batteria al silicio carbonio da 6000 mAh garantisce un’autonomia eccellente, con la possibilità di arrivare anche a due giorni di utilizzo medio con una sola carica. La ricarica rapida a 90 W permette di ricaricare completamente il telefono in tempi brevi. La ricarica wireless si ferma a 30 W e potrebbe causare qualche problema a causa del camera bump che impedisce un contatto ottimale con la superficie di ricarica.

Prezzo e Conclusioni

Il Vivo X200 Pro è un top camera phone completo e potente, ideale per gli amanti della fotografia mobile. Tuttavia, il prezzo di 1299 euro è decisamente elevato, anche se giustificato dalle ottime prestazioni e dal comparto fotografico di alta qualità. La vendita esclusiva tramite Euronics potrebbe limitare gli sconti e le promozioni nel tempo, diversamente da altri marchi che offrono bundle o sconti iniziali.

In conclusione, il Vivo X200 Pro è un ottimo smartphone, con prestazioni di alto livello e una fotocamera eccezionale. Tuttavia, il design un po’ ingombrante, il sistema operativo un po’ ripetitivo e il prezzo elevato potrebbero scoraggiare alcuni potenziali acquirenti. Chiaramente l’eccellenza la si ha in questo device dal punto di vista delle capacità fotografiche e ci sentiamo di consigliarlo senza dubbio a creator o comunque ad utenti che puntano tutto sulla qualità degli scatti.

Punti di forza:

Fotocamera eccezionale con ottiche Zeiss e ISP proprietario.

e ISP proprietario. Display AMOLED di alta qualità con refresh rate variabile.

Prestazioni elevate grazie al processore MediaTek Dimensity 9400.

Ottima autonomia della batteria e ricarica rapida.

Certificazione IP68/IP69.

Punti deboli:

Design ingombrante e camera bump sporgente .

. Peso elevato e tendenza a scivolare .

. Sistema operativo Funtouch OS un po’ ripetitivo.

Prezzo elevato.

Ricarica wireless limitata a 30W con possibili problemi dovuti al camera bump.

Mancanza di un sistema antiriflesso sul display.