Vivo X Fold e X Note: i display sono tra i migliori sul mercato

A distanza di poche ore dalla presentazione di Vivo X Fold, il primo foldable della compagnia, e di Vivo X Note, il nuovo phablet con un imponente display da 7 pollici, scopriamo che entrambi gli smartphone hanno ricevuto il massimo punteggio da DisplayMate.

Solo i migliori smartphone al mondo possono dire di montare display A+, ed entrambe le novità di Vivo rientrano tra i device che offrono agli utenti una qualità visiva di altissimo livello.

I display di Vivo X Fold e X Note ottengono il punteggio massimo da DisplayMate

Il pannello di Vivo X Fold è costituito da un sottile strato antiriflesso che offre un contrasto maggiore durante l’utilizzo all’aperto, merito anche della luminosità massima di 1092 nit. Il team di sviluppo di Vivo ha inoltre calibrato il display per garantire la migliore resa cromatica possibile: esso copre il 142% della gamma sRGB e il 113% della gamma DCI-P3; in nessun test sono state riportate irregolarità per quanto riguarda la rappresentazione delle immagini.

Per quanto riguarda Vivo X Note, invece, il display del phablet raggiunge una luminosità massima ancora più elevata (1426 nit) e copre il 141% della gamma sRGB e il 112% della gamma DCI-P3. Anche in questo caso non sono state evidenziate problematiche per quanto riguarda la rappresentazione delle immagini.

Scheda tecnica X Fold

Display interno AMOLED (Samsung E5) da 8.03 pollici a risoluzione 2K+ da 2160 x 1916 pixel con tecnologia LTPO, frequenza di aggiornamento dinamica da 1-120 Hz e sensore di impronte integrato;

Display esterno AMOLED (Samsung E5) da 6.53 pollici a risoluzione Full HD+ da 2520 × 1080 pixel con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e sensore di impronte integrato;

Processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con 12 GB di RAM LPDDR5 e 256/512 GB dio spazio interno di tipo UFS 3.1;

Fotocamera posteriore costituita da un sensore principale Samsung GN1 da 50 MP con apertura f/1.57, flash LED, OIS, chip V1, sensore ultra grandangolare Sony IMX598 da 48 MP con FOV di 114° e apertura f/2.2, sensore Sony IMX664 da 12 MP per foto ritratto con apertura f/1.98 e un sensore periscopico da 8 MP con apertura f/3.4, OIS, zoom ottico 5x, 60x e autofocus laser;

Fotocamera frontale da 16 MP con apertura f/2.45;

Dimensioni: 162.01 × 74.47 × 14.57~14.91 mm (chiuso) / 144.87 × 6.28~7.40 mm(aperto);

Peso: 311 grammi;

Connettività Dual SIM, 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax (2.4-5 GHz), Bluetooth 5.2 LE, GPS e NFC;

Batteria da 4600 mAh con ricarica rapida da 66W su cavo, 50W in wireless e 10W con la ricarica wireless inversa;

Android 12 con la personalizzazione OriginOS Ocean (in Cina).

Scheda tecnica X Note