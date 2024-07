VIVO V40 5G: performance elevate, design elegante e fotocamere avanzate

VIVO V40 5G rappresenta una delle ultime novità del marchio cinese VIVO, noto per combinare innovazione tecnologica e design raffinato. Questo smartphone si colloca nella fascia medio-alta del mercato, offrendo caratteristiche tecniche di rilievo, un design elegante e un’esperienza d’uso complessiva che promette di soddisfare sia gli utenti più esigenti che quelli più casual.

Design e costruzione

Il VIVO V40 5G si presenta con dimensioni di 164,16 x 74,93 x 7,58 mm e un peso di 190 grammi, risultando comodo da maneggiare e allo stesso tempo robusto. La scelta dei materiali è eccellente: il retro in vetro conferisce una sensazione premium e il dispositivo è disponibile nelle colorazioni Stellar Silver e Nebula Purple, entrambe molto accattivanti.

Display

Il dispositivo è dotato di un display AMOLED da 6,78 pollici con una risoluzione di 2800 x 1260 pixel, che garantisce immagini nitide e colori vivaci. La frequenza di aggiornamento può variare tra 60 Hz e 120 Hz, offrendo una fluidità eccezionale, soprattutto durante il gaming o la navigazione web. La luminosità di picco raggiunge i 4500 nit, il che rende lo schermo ben visibile anche sotto la luce diretta del sole.

Prestazioni

Il cuore del VIVO V40 5G è il processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, un octa-core realizzato con processo produttivo a 4 nm. Le prestazioni sono eccellenti grazie alla CPU con velocità di clock fino a 2,63 GHz, supportata da 12 GB di RAM LPDDR4X e 512 GB di memoria interna UFS 2.2. Nonostante la ROM non sia espandibile, lo spazio disponibile è sufficiente per la maggior parte degli utenti.

Fotocamere

Il comparto fotografico del VIVO V40 5G è uno dei suoi punti di forza. Sul retro troviamo una configurazione tripla sviluppata in collaborazione con ZEISS:

Fotocamera principale da 50 MP con OIS (apertura f/1.88)

(apertura f/1.88) Fotocamera ultra-grandangolare da 50 MP (apertura f/2.0)

(apertura f/2.0) Fotocamera per selfie di gruppo con AF da 50 MP (apertura f/2.0, FOV 92°)

Le foto scattate con queste fotocamere risultano di alta qualità, con colori vividi e dettagli nitidi. L’OIS sulla fotocamera principale aiuta a ridurre il mosso nelle immagini, rendendo più semplice ottenere scatti chiari in condizioni di scarsa illuminazione. Le modalità di scatto disponibili sono molteplici, includendo opzioni come Ritratto, Notte, Slo-mo e Time-lapse.

Batteria e ricarica

La batteria del VIVO V40 5G è da 5500 mAh, garantendo una buona autonomia che copre facilmente l’intera giornata anche con un utilizzo intenso. La ricarica rapida da 80 W è un altro punto a favore, permettendo di ricaricare completamente il dispositivo in tempi molto ridotti. Questo è particolarmente utile per gli utenti sempre in movimento che necessitano di una ricarica veloce.

Connettività e reti

Essendo un dispositivo 5G, il VIVO V40 supporta le reti di ultima generazione, garantendo velocità di download e upload superiori. Il supporto per doppia SIM 5G+5G Dual Standby offre flessibilità nella gestione delle comunicazioni. Altre opzioni di connettività includono Wi-Fi dual-band, Bluetooth 5.4, USB 2.0 e NFC, rendendolo completo sotto ogni aspetto.

Software

Il VIVO V40 5G esce dalla fabbrica con Android 14 e l’interfaccia personalizzata Funtouch OS 14. L’interfaccia utente è fluida e intuitiva, con numerose opzioni di personalizzazione che permettono di adattare l’esperienza d’uso alle proprie esigenze. Le funzionalità aggiuntive come la modalità gioco, la gestione delle notifiche avanzata e le ottimizzazioni di sistema migliorano ulteriormente l’utilizzo quotidiano.

Caratteristica Descrizione Dimensioni 164,16 x 74,93 x 7,58 mm Peso 190 g Display 6,78 pollici AMOLED, 2800 x 1260 pixel, 120 Hz Processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 Memoria RAM 12 GB LPDDR4X Memoria Interna 512 GB UFS 2.2 (non espandibile) Fotocamera Posteriore 50 MP (principale, OIS, f/1.88), 50 MP (ultra-grandangolare, f/2.0), 50 MP (selfie di gruppo, AF, f/2.0) Fotocamera Anteriore 50 MP, f/2.0 Batteria 5500 mAh, ricarica rapida 80 W Sistema Operativo Android 14, Funtouch OS 14 Connettività 5G, Wi-Fi dual-band, Bluetooth 5.4, USB 2.0, NFC Colori Disponibili Stellar Silver, Nebula Purple

Prova pratica

Dopo alcuni giorni di utilizzo, VIVO V40 5G si è dimostrato un dispositivo estremamente affidabile. Le prestazioni del processore Snapdragon 7 Gen 3 sono eccellenti, permettendo di gestire senza problemi applicazioni pesanti e giochi ad alta intensità grafica. La fluidità del display a 120 Hz è evidente, rendendo l’esperienza utente molto piacevole.

Il comparto fotografico ha soddisfatto le aspettative, con scatti dettagliati e colori vividi. In particolare, la fotocamera principale con OIS ha mostrato la sua efficacia in condizioni di scarsa illuminazione, permettendo di catturare immagini nitide e senza sfocature. Il peso è relativamente contenuto, pari a 190g, non molto se pensiamo ai 5500 mAh all’interno di questo smartphone assieme al sistema di dissipazione, utile in quanto il calore prodotto è notevole.

La durata della batteria è un altro aspetto positivo: anche con un utilizzo intenso, il VIVO V40 5G è riuscito a coprire l’intera giornata senza problemi. La ricarica rapida da 80 W si è rivelata estremamente utile, riducendo i tempi di inattività.

Immagini

Considerazioni finali

VIVO V40 5G è uno smartphone che riesce a bilanciare prestazioni, design e funzionalità in maniera eccellente. Con un display AMOLED di alta qualità, un comparto fotografico avanzato e un’autonomia notevole, si rivela una scelta solida per chi cerca un dispositivo affidabile e performante. Le uniche note negative potrebbero riguardare l’assenza di espansione della memoria interna e la mancata inclusione di un caricatore nella confezione, ma questi sono dettagli che non intaccano significativamente l’esperienza d’uso complessiva. Il prezzo di listino è abbastanza alto, VIVO V40 5G da 512Gb su Amazon costa 675€, ma include nella confezione di vendita speciale un auricolare TWS 3e con cancellazione attiva del rumore (ANC) e un caricabatterie rapido da 80 W di potenza.

In conclusione, VIVO V40 5G è consigliato a chi desidera un dispositivo versatile e potente, capace di affrontare qualsiasi sfida quotidiana con facilità e stile.