Il nuovo vivo V21 5G è stato presentato ufficialmente e arriva sul mercato a 449€. Al design elegante e minimal si affianca una dotazione hardware di tutto rispetto per un dispositivo di fascia media, il SoC è un MediaTek Dimensity 800U con 8 GB di RAM e 128 GB di archiviazione interna. Il pannello frontale è occupato interamente dall'ampio pannello AMOLED da 6.44 pollici, con supporto all'HDR 10+ e frequenza d'aggiornamento a 90Hz.

Vivo V21 5G è dedicato agli amanti dei selfie, monta una fotocamera frontale da ben 44 Megapixel con stabilizzazione ottica OIS e sistema Dual Selfie Spotlight. Consiste in 2 Flash Led installati lungo il bordo superiore dello smartphone e utili ad illuminare al meglio la scena durante scatti e riprese selfie. Molto interessante l'AI Night Portrait, una modalità notte con intelligenza artificiale pensata per gli autoscatti in situazione di scarsa illuminazione

Anche il comparto fotografico posteriore non è da meno, all'ottica principale da 64 Megapixel con stabilizzazione ottica OIS, si affiancano una ultra-grandangolare da 8 Megapixel e un sensore macro. A completare la dotazione tecnica abbiamo una batteria da 4.000 mAh con supporto alla ricarica rapida FlashCharge da 33W.

Il nuovo mid-range vivo V21 5G sarà disponibile in Italia da fine giugno nei punti vendita di TIM e del mercato Retail al prezzo di 449€, nelle colorazioni Sunset Dazzle e Dusk Blue.

Smartphone