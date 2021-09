In queste ore sono emerse delle fotografie che ritraggono il nuovo chip Vivo V1 posizionato accanto allo Snapdragon 888 di Qualcomm.

Vivo V1 è piccolissimo, davvero

Sappiamo che il V1 è il primo processore sviluppato da Vivo ed è stato confermato che farà il suo debutto all'interno della prossima serie di device premium che la compagnia svelerà. Stiamo parlando della serie X70 che verrà lanciata nel corso di questa settimana. Se vi state chiedendo quanto sia grande il suddetto chipset, le immagini di questo insieme allo Snapdragon 888 emerse sul web vi stupiranno!

Le foto sono state pubblicate su Weibo dal noto leaker cinese, Digital Chat Station, e mostrano il chip di elaborazione del segnale dell'immagine V1 insieme al processore Qualcomm SM8350 a 5 nm alias Snapdragon 888. Come possiamo vedere, il SoC del marchio cinese è piuttosto piccolo rispetto alla soluzione del chipmaker americano.

Vivo afferma che il chip V1 migliorerà l'esperienza fotografica dei telefoni in cui verrà installato. Ci sono speculazioni sul fatto che solo il modello X70 Pro+ presenterà l'ISP personalizzato, ma fino a quando non ci sarà una conferma ufficiale, è meglio prendere il tutto con “un pizzico di sale”.

La serie Vivo X70 verrà lanciata con una moltitudine di SoC. Il modello standard sarà disponibile nelle varianti Exynos 1080 e Dimensity 1200, l'X70 Pro avrà l'Exynos 1080 sotto il cofano e l'X70 Pro+ verrà fornito con il processore Snapdragon 888+ di ultima generazione. Non di meno, sappiamo che presenteranno ottiche in vetro realizzate con ZEISS e disporranno di un design simile a quello dei modelli dello scorso anno. Soltanto l'iterazione di punta potrebbe avere un mini-display sul retro del terminale, precisamente accanto al modulo fotografico e in puro stile “Mi 11 Ultra”. Staremo a vedere.

Vivo

Elettronica