Vivo conquista il mercato cinese: Apple e Xiaomi inseguono

Counterpoint ha pubblicato un interessante rapporto circa il mercato cinese degli smartphone relativo al 2021: il risultato di questa indagine svela che Vivo si conferma ancora una volta al comando della classifica dei maggiori produttori di smartphone. Il colosso cinese, infatti, con un market share pari al 22% (+21% YoY) comanda il mercato degli smartphone davanti a OPPO (21% di market share, +26% YoY) e Apple (16% di market share, +47% YoY).

Vivo comanda il mercato cinese degli smartphone nel 2021

Spostandoci sullo scacchiere internazionale, invece, Vivo si presenta come il quinto player per numero di spedizioni globabli di smartphone con una quota di mercato pari al 10% e una crescita YoY pari al +15%. La compagnia raccoglie i frutti di una strategia commerciale vincente che tende a offrire caratteristiche peculiari nella fascia media e anche in quella premium, ritagliandosi una fetta di utenti ben affezionati al brand.

Alcune considerazioni

Continua il periodo nero, anzi nerissimo, di Huawei: l'ex numero uno è ormai scivolato in sesta posizione con il 10% di mercato (nel 2020 era al 30%) e una decrescita pari al -68%, mentre Realme resta un player da tenere sott'occhio considerando l'incredibile crescita YoY pari al +379% – mai visto un risultato simile negli ultimi anni. Apple, infine, è l'unica azienda tra i big a spingersi vicino al 50% di crescita YoY.