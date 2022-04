Vivo Pad passa da Geekbench: è lui l'anti iPad Air?

A seguito dell’ultimo leak su Vivo X Fold svelato anzitempo dal materiale marketing ufficiale, in queste ore torniamo a parlare del colosso cinese in quanto un inedito leak ha svelato che Vivo Pad è stato “pizzicato” sul database di Geekbench.

Atteso al lancio il prossimo 11 aprile in un evento in Cina assieme a Vivo X Fold, Vivo X Note e Vivo X80 Series, il tablet dell’azienda dovrebbe garantire un’esperienza di utilizzo piuttosto appagante considerando le informazioni svelate da Geekbench.

Vivo Pad passa da Geekbench: cosa ci possiamo aspettare?

Con un punteggio in single core e multi core rispettivamente paria a 1027 e 3382, il tablet di Vivo (codice prodotto PA2170) è atteso al lancio con un processore Qualcomm octa-core con frequenza massima di clock pari a 3.19: con tutta probabilità si tratta del processore Qualcomm Snapdragon 870. A fianco il processore è atteso un modulo RAM da 8 GB e Android 11, il che ci fa storcere leggermente il naso considerando che Android 12 è ormai disponibile sul mercato da 6 mesi.

Scheda tecnica (RUMOR)

Le ultime voci e indiscrezioni circa la possibile scheda tecnica di Vivo Pad lo descrivono come un tablet di fascia medio alta in tutto e per tutto: frontalmente è atteso un display da 11 pollici a risoluzione 2K con Dolby Vision e frequenza di aggiornamento a 120 Hz, sebbene non sia ancora chiaro se accompagnato o meno dalla tecnologia LTPO. Oltre ad offrire il pieno supporto alla stylus (Vivo Pencil), dovrebbe impiegare anche una doppia fotocamera posteriore e un sistema di doppi speaker per un audio stereo di alto livello.

A tal proposito, sul retro si vocifera che troverà posto un sensore principale da 13 MP e un sensore secondario da 8 MP, mentre sul versante frontale è molto probabile che sarà impiegato un sensore da 8 MP. Probabilmente dotato di una batteria da 7860 mAh con supporto alla ricarica rapida da 44W, il tablet di Vivo dovrebbe montare anche Android 11 con OriginOS Ocean (in Cina).