Vivo NEX 5 quando arriva? Per qualcuno manca davvero poco

Le ultime indiscrezioni su Vivo NEX 5 lo indicano come il nuovo camera phone di riferimento, e in queste ultime ore un inedito leak svela la probabile data di lancio del nuovo top di gamma dell'azienda cinese. All'interno dell'immagine leak condivisa in rete, si può notare la dicitura “02.2022” evidentemente in riferimento al lancio entro il mese di febbraio, mentre è anche possibile notare anche il branding di ZEISS per quanto riguarda il sistema fotografico principale posteriore.

È questa la data di lancio di Vivo NEX 5?

Non è la prima volta che i due brand vengono messi di fianco e gli ultimi leak e rumor relativi a NEX 5 indicano che le due aziende starebbero effettivamente collaborando per quanto riguarda la fotocamera principale del nuovo smartphone, ma ovviamente non abbiamo alcuna certezza nonostante l'affidabilità dei leaker che hanno più volte sottolineato la partnership tra Vivo e ZEISS.

Vivo NEX 5 First Official Look 🔥 pic.twitter.com/xPNVZVpUQW — Sam (@Shadow_Leak) February 5, 2022

Vivo NEX 5 è sempre più indicato come un vero e proprio top di gamma in grado di competere contro i big del settore: dovrebbe montare un display AMOLED Samsung E5 da ben 7 pollici con risoluzione Quad HD+, il processore Qualcomm Snadpragon 8 Gen 1, 8/12 GB di RAM LPDDR5 con 128/216/512 GB di spazio interno di tipo UFS 3.1, una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 80 W, Android 12 e molto altro.